Sigmund Frojd znao je čarobnu reč koja rešava sve probleme

Postoji neobičan, ali efikasan način da se oduprete ljudima koji ne mogu ili ne žele da poštuju vaše lične granice…

Poznato je da je i sam Frojd verovao da smo u stanju da pokažemo čitav niz emocija, koje su jasne u određenim situacijama i koje je teško kontrolisati. Ponekad čak i najljubazniji pojedinci pokažu stranu koja nije prijatna. U određenom trenutku ljudi znaju da budu grubi, otresu se… ispuštaju negativnost. Uostalom, sasvim je prirodno da se tako reaguje. Ali za one oko njih, to može delovati kao napad na njihovu ličnost i vrednosti. Zatim dolazi do ulaska u poziciju oštećenog, uvređenog, povređenog i često je teško znati kako pravilno reagovati.

Prvo, naravno, važno je sagledati situaciju. Mnogo je činjenica i radnji koje su to mogle izazvati. Zato, pre nego što uzvratite rečima, trebalo bi da im se na trenutak posvetite i stavite u poziciju onog ko vas je možda upravo verbalno uvredio, a zatim znate kako da postupite.

Sigmund Frojd je verovao da jake ličnosti ne preuzimaju teret tuđih izjava, već shvataju da je uvreda samo potreba da se frustracije na određeni način prenesu na druge koji ih tada osećaju, a to svakako treba izbegavati. Najbolje je u takvim situacijama pokušati da izbegnete konflikt, a odgovor kako to učiniti leži u samo jednoj reči.

To je reč „Da“. Da, prihvatam situaciju. Da, pokušavam da razumem vašu situaciju. Da, vidim vašu trenutnu tačku gledišta i da – mogu da zadržim snagu volje koja mi omogućava da se ne uvlačim u diskusiju koja nikuda ne vodi i nije konstruktivna. Vrlo jednostavno i efikasno.

Reč „da“ oduzima moć koju osoba koja vređa ima u trenutku kada izbacuje svoje probleme kao oblik agresije prema drugom. Daje trenutak slobode u kome ritam i način komunikacije imaju šansu da se pomire. Razvijajte se u drugom pravcu, sa drugačijim tonom razgovora.

Na taj način se ograđuje od same uvrede. To gubi na vrednosti, i otvara put ka pokušaju da se sagleda ono što je rečeno sa obe strane. Pre svega, daje mogućnost licu koje je pokušano da bude uvređeno da sam razjasni da li te reči imaju težinu i mogućnost konstruktivnog delovanja. A onda, što je još važnije, nudi znanje i potvrdu sopstvenog samopoštovanja.

Činjenica koja naglašava koliko ste svesni sopstvenog postojanja, nesavršenosti koje vas čine kompletnom osobom. Zapamtite ovo čak i u trenucima kada kritikujete sebe, kada se sumnja uvuče u vaše misli. Potvrdite to, jer tek tada imate priliku da sagledate sebe i svet iz druge perspektive. Na kraju krajeva, izgovaranje tog jednostavnog „da“ rasvetliće odnos u kome neko sebi dozvoljava da vas vređa i da vam odgovori na pitanje, vredite li više sami, nego u takvom društvu?

(Sensa.hr)

