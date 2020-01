Smehotresna ispovest našeg gastarbajtera

Čuo sam da Đole i ove godine ide za stari kraj. Može se njemu kad već deset godina čuči na velferu i još vozi picu za keš, a žena mu otvorila bjuti salon u stanu, pa ove naše guske navalile ko nezdrave da rade her kat. Ali, šta im vredi kad ne znaju da invest nego sve spiskaju na putovanja i neke druge stjupid stvari. Zato će ceo život da budu golje i rentaju apartman, a mi imamo properti i sejving akaunt u banki. On stalno mejk fan od mene i priča okolo kako sam ful i ne znam da živim, ali polako, zaigraće mečka i pred njegovom kućom. Ja sam već obavestio revenju Kanada o njegovim biznisima, pa ću da ga pitam kako će živi kad bude počeo da plaća taksu za sve ove godine. A to što on misli kako mi ne znamo da živimo, malo se prevario.

Skoro svaki satrdej uveče ja i Zorica popijemo kejs piva (onaj mali od siks). Doduše, ona popije samo jedno, zato što mora na posao od devet, ali se zato ja rileks i smažem sve ostalo, jer u sandej radim tek od osam. Zato, kad ga vidite, nemojte ništa da mu verujete šta priča, jer on nije čovek za rispekt. To je rizon što vam nisam poslao pare po njemu, jer znam kako će da kaže da sam čip i da grabim samo za sebe. Vi znate da to nije zbog toga, nego zato što sam temporari šort, ali i to je samo dok ne otplatimo morgidž. Posle ćemo svi da uživamo.

Sa našim ljudima se ne družimo puno, jer oni uglavnom vole da juzaju one koji su nešto uradili u životu, a neće da rade i ostvare svoj sukces kad im ova zemlja već daje čens. Dobar sam samo sa jednim kolegom koji radi sa mnom u fabrici i vrlo je polajt, jer mi uvek donosi novine od juče (srpske na ćirilici), pa mogu da se upoznam sa svakim iventom. Ja sam se nudio da mu dam kvoder, ali on neće ni da čuje. Mnogo fini džentlmen.

Iz tih novina i vidim kako se živi kod vas, pa sam konkluzn da i nemate baš mnogo čime da se praud. Pritisla nemaština i svi kukaju da im stigne help od nas koji krvavo pravimo svaki cent. Zato sam i mislio da vam sadžest da prodate to tamo što imate i dođete ovde, jer bi svima bilo bolje. Pare bismo uložili u morgidž, a dosta bismo sejvovali i na dej keru i bejbi siterki, jer biste onda vi ker o Rebeki.

Vama bi ovde bilo mnogo najs, jer je u našem nejberhudu jedan veliki i lep park gde možete da sedite po ceo dan, a kad je vinter mi obavezno zagrejemo living rum na 18 stepena i milina jedna. Bedrums ne grejemo, jer je to čist vejsting, a i zdravije je ovako.

(Nastaviće se…)

(Nebojša Milosavljević)