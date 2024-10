„Srpsko-američki, američko-hrvatski…“: Stigli odgovori iz celog sveta čiji je zapravo Nikola Tesla, Albanci i Hrvati iznenadili

Na Balkanu se ne rešava čuvena zagonetaka – šta je starije kokoška ili jaje, već postoji jedna veća dilema: kog je tačno porekla bio Nikola Tesla? Ako na čuvenoj Vikipediji izguglate ime naučnika koji je promenio svet, pisaće vam da je on srpsko-američki inženjer, naučnik i inovator, rođen u današnjoj Hrvatskoj, dok je jedna objava na Twitteru pokazala kako je mišljenje među zemljama širom sveta i te kako podeljeno, pa jedni tvrde da je poznati naučnik Srbin, drugi da je Amerikanac, dok je i mnogo onih koji misle da je originalno poreklo ovog nadaleko poznatog izumitelja hrvatsko.

Nikola Tesla's nationality according to Wikipedias in Europe:

🇭🇷 Croatia: Croatian-American inventor of Serbian origin

🇨🇿 Czechia: Serbian

🇩🇰 Denmark: Serbian

🇱🇻 Latvia: Serbian

🇱🇹 Lithuania: Serbian

🇷🇴 Romania: Serbian

🇬🇷 Greece: Serbian

🇵🇹 Portugal: Serbian

🇦🇱 Albania: Serbian…

