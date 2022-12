Šta je smeđi šum i kako vam može pomoći u životu?

Smeđi šum, koji je postao trend na društvenim mrežama, može vam pomoći da se u potpunosti opustite.

Za razliku od belog šuma (statički zvuk televizora), smeđi šum je zvuk niske frekvencije, koji se može uporediti sa zvukom kiše ili grmljavine. Smeđi šum je izuzetno opuštajući. Hashtag brownnoise na TikToku je dosada prikupio čak 98 miliona pregleda.

„Uz pomoć smeđeg šuma možete čuti svaku frekvenciju koju uho može detektovati. Na ovaj način možete ‘prikriti’ druge misli i fokusirati se na jednu stvar, kao što je npr. opuštanje, čitanje ili spavanje. Istraživanje je pokazalo da slušanje muzike ili različitih zvukova može pomoći vašem umu da se opusti. Iz ovog razloga veliki broj ljudi prije spavanja sluša zvukove okeana ili prašume“, rekao je ljekar Martin Seeley za Eat This, Not That.

Ukoliko živite u sredini u kojoj ima mnogo buke (automobili, sirene, muzika i sl.), to itekako može poremetiti kvalitet sna. Smeđi šum može delovati kao alat za prikrivanje takvih zvukova.

„Smeđi šum ‘kamuflira’ glasne zvukove puštanjem konstantne frekvencije, omogućavajući vašem umu da utone u dubok san“, dodao je.

