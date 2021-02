Šta ljudi najčešće sanjaju i šta nam poručuju naši snovi?

Šta je poslednji san želeo da nam stavi do znanja? Da li imamo razlog za strah i opreznost, ili je to način da se rešimo strahova iz realnog života?

Uprkos brojnim tumačenjima, svaka individua ima svojstveno tumačenje snova, ali i u tom slučaju nikada nismo sigurni šta snovi žele da nam poruče.

Najčešći snovi

Na prvom mestu su noćne more o otmicama, ubistvima i ostalim oblicima fizičke agresije, dok su na drugom mestu svađe, nevere i ponižavanja. Nakon toga slede snovi o strahu od neuspeha i oni koji izazivaju bespomoćnost, snovi o smrti i raznim bolestima. Top 5 tema zatvaraju snovi o raznim čudovištima tipa vampira i duhova ili o vanzemaljcima.

Kada je reč o najčešćim temama snova, postoji velika razlika između muškaraca i žena.

Muškarci češće sanjaju jedne stvari, dok je ženama na pameti nešto sasvim drugo. Različito razmišljanje i prioriteti u životu doveli su do toga da su žene u snovima najčešće opterećene vezama, lažima, neverama i svađama, dok muškarci najviše noćnih mora imaju o prirodnim katastrofama, poplavama i požarima.

Muškarci dvostruko češće sanjaju od raznim nepogodama od žena, a uz to ih muče i zaraze, dok žene brinu raskidi prijateljstava i veza ili neki drugi emocionalni problemi. To sve može imati vrlo ozbiljne posledice po zdravlje jer stres koji izazivaju takvi snovi može dovesti do straha od spavanja i nesanice.

