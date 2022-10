Šta prvo uradite kada se probudite: To otkriva mnogo o vama, proverite

Šta prvo uradite kada se ujutro probudite? Da li ste znali da ono što radite kada se probudite otkriva puno o vašoj ličnosti? Bilo da se radi o proveravanju alarma, proveravanju e-pošte ili gledanje u partnera, sve te stvari govore tajne stvari o vama, stvari koje možda čak ni vi sami niste shvatali pre.

Evo 8 stvari na koje možda radite i ono što one govore o vama, prenosi Goody Feed.

Provera alarma

To je ono što većina ljudi radi kad god se probude iz sna. Uzimaju svoje telefone i turobno proveravaju koliko je sati, da vide jesu li se probudili na vreme ili imaju li još vremena za malo sna. Ovi ljudi obično nisu sigurni u svoje sposobnosti, ali nemojte im to uzeti kao manu. Dobri su u dvostrukom proveravanju i analitičkom razmišljanju, a ako su jednom pogrešili, malo je verovatno da će to uraditi opet.

Gledate u partnerovo lice

Zaljubljeni ste i jako cenite partnera. Ako se od vas traži da birate između posla ili partnera, teško ćete se odlučiti. I dalje ćete naporno raditi na svom poslu, ali će vaša glavna motivacija najverovatnije biti zbrinjavanje vaših voljenih. Vaš partner je srećan što vas ima.

Odlaganje alarma

Vi ste neko ko naporno radi, ali svojim tempom. Nemate ništa protiv davanja 100% na poslu, ali samo kada se osećate spremni za to. Vaša inertnost je legendarna, ali to je dobra stvar jer iako ste spori u započinjanju posla, ali i u prekidu rada. Vaši šefovi su impresionirani, ali većinu vremena ljuti na vas.

Ne pazite ni na šta

Jednostavno se probudite, zgrabite peškir zatvorenih očiju i probudite se pod tušem. Uvek želite da se uklopite u rutinu i apsolutno mrzite nagle promene u svom životu. Nemojte to shvatiti kao da ne možete da se promenite, samo se prilagođavate sporije od drugih. Ali kada ste unutar svoje rutine, zastrašujuće ste efikasni i impresivni.

Proveravate društvene mreže

Jednostavno ne možete da držite nos podalje od tuđih poslova i uvek tražite nešto uzbudljivo da dodate svom životu. Nikada niste zadovoljni stabilnim i dosadnim životom i uvek ste u potrazi za nečim novim i uzbudljivim.

Proveravate mejlove ili vesti

Službeno ste radoholičar. I najverovatnije ste trenutno pod velikim stresom na poslu. Možda mislite da ste efikasni, ali ste blizu toga da izgorite. Zato se ohladite i opustite, posao dolazi kasnije, napunite se tuširanjem i doručkom pre nego što započnete dan.

Proveravate vreme kroz prozor

Želite da budete spremni na sve i uvek ste u potrazi za bilo čim što bi moglo da vas odvrati od prvobitnog plana koji imate na umu. Vi ste uvek spremni za donošenje teških odluka i uvek se činilo da imate rezervne planove za svaku situaciju. Ako neko želi unapređenje, verovatno ćete vi biti taj.

Uopšteno ne radite ništa

Samo sedite i ne razmišljate, ne tražite ništa. Ovo jednostavno pokazuje da niste jutarnja osoba. Obično ćete biti dobro nakon jedne ili desetak šoljica kafe.

