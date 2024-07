Šta se dešava ako idete na spavanje posle 22 časa: Iznenadićete se kako to utiče na vas

Moderan način života može značajno uticati na kvalitet života, pokazuju istraživanja. Naime, iako mnogima deluje bezazlen odlazak u krevet iza ponoći, samo redovan i kvalitetan san, to jest onaj između 10 sati uveče i pre izlaska sunca (6 sati ujutru) može da očuva dobro zdravlje i vitalnost.

Dakle, nije kvalitet merljiv satima spavanja, već vremenom kada odlazite na spavanje. Naučnici smatraju da odlazak u krevet nakon 23 sata ili još gore neki sat posle ponoći može biti direktan „ubica“ i okidač za mnoge bolesti, poput kardiovaskularnih bolesti, pa i kancera.

Nauka to objašnjava skladom i sinhronicitetom koji postoji između naših tela i prirode. Kada to nije uravnoteženo dolazi do mnogobrojnih problema. Biološki sat koji je kod svakoga od nas usklađen radom hormona, neurotransmitera, koji su zaduženi za energiju i kako se osećamo i spavamo, mora biti sinhronizovan.

U vremenskom periodu od 22 sata do 6 ujutru naše telo je u procesu odmora, obnove i detoksikacije. Zbog toga je pored ranog odlaska u krevet važno uskladiti i obroke kako ne bi došlo do kasnog varenja, što će vas opet držati budnima, piše Srećna Republika.rs.

Biološki sat i rad unutrašnjih organa

Kao što sve ima ustaljen raspored rada, tako i telo ima zadatak da radi određen posao u vremenskom periodu dok je organizam u snu. Pošto između 21h i 22h telo eliminiše toksične hemikalije iz sistema, najbolje je zaspati u tom vremenskom periodu. Sat vremena nakon toga jedan od važnih vitalnih organa, jetra, regeneriše se i eliminiše otrove.

Mnogi od nas ne znaju da se jedan od važnih telesnih procesa, proizvodnja krvi koju stvara koštana srž, odvija između ponoći i četiri sata ujutru. Pluća imaju takođe svoj vremenski period kada rade u punom kapacitetu i kada se obnavljaju, a to je period između 3 i 5 sati ujutru.

Vremenski period kada ustajemo i idemo na posao, između 7 i 9 sati, najbolji je period za apsorpciju vitamina, minerala i hranljivih stvari, što je često i period kada lekari preporučuju uzimanje terapije.

Telo zahteva odmor

Usklađenost sa biološkim satom i osluškivanje organizma i njegovih potreba učiniće vas energičnijim, zdravijim i poletnijim. Naučnici smatraju da je dovoljno 8 sati da se kvalitetno naspavate, međutim, postoje tvrdnje da je osobama koje se bave duhovnošću i duhovnim radom potrebno 2 sata manje za odmor jer aktivnosti kojima se bave stvaraju fizički i mentalni mir, kao i unutrašnju harmoniju i ravnotežu.

Da bi se telo odmorilo kako treba, stručnjaci savetuju da se izbegavaju električni uređaji u spavaćoj sobi, te da prostorije pre spavanja budu provetrene. Stručnjaci savetuju da se ide na spavanje ranije, jer ćete se ranije i probuditi, a ako vam tokom dana nedostaje sna, prilegnite i odspavajte koji sat. Nemojte piti vodu pre spavanja i izbegavajte buku koja vam ometa san. Ne treba naglašavati da je dobra knjiga uvek lek za nesanicu i najbrži način da san dođe na oči.

