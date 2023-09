Šta se događa vašem telu ako ujutru odložite alarm na čuvenih samo još 5 minuta

Premda se u tom trenutku čini kao spas, odlaganje buđenja može imati negativne posledice na organizam satima nakon što se probudite

„Još samo pet minuta, još samo pet minuta!“, koliko smo ste to samo puta ujutro rekli kada je zazvonio nekad budilnik a sada alarm telefona. Naša prva reakcija bila je odložiti alarm, ali možda to i nije tako mudar potez. Prekid sna nekada može da ima i dublje posledice. Dobro je da znate šta se to tačno s vašim telom dešava ako odložite alarm, makar samo na onih željenih pet minuta.

Smanjen nivo energije

Verovali ili ne, vaše telo počinje da se budi gotovo dva sata pre nego što konačno otvorite oči. Podizanjem telesne temperature i oslobađanjem hemikalija koje podstiču budnost, telo i mozak rade zajedno kako bi vas podigli iz kreveta. Kad se probudite nakon prvog alarma, telo je već dobro ušlo u proces buđenja.

Ali ako zaspite opet premda ste se već jednom probudili, verovatnije je da će vaš mozak i telo doživeti ono što stručnjaci za spavanje nazivaju „inercijom spavanja“, a što uzrokuje onaj poznati osećaj pospanosti koji može trajati satima nakon što se probudite. Koliko god bilo dobro pritisnuti dugme za odlaganje alarma, to bi ti moglo smanjiti nivo energije do kraja dana.

Telo pati celog dana

Ako ne dobijate preporučenu količinu sna za svoje godine, rutina budnosti vašeg tela je već prekinuta. Dakle, ako ste spavali samo nekoliko sati i na kraju ste pritisnuli dugme za odlaganje, telo će vam se brže odmaći do početka punog ciklusa sna. Kako se pokazalo, ove rane faze sna zapravo su najgore vreme za buđenje. Dakle, čak i ako niste dovoljno spavali, pritiskom na „snooz“ samo ćete se osećati još gore.

Mozak je zbunjen ovim potezom

Učestalim odlaganjem alarma mogli biste usloviti svoj mozak da se ujutro još teže probudi. Neki istraživači spavanja veruju da hronična upotreba dugmeta za odlaganje uvežbava vaš mozak da razmišlja „još samo nekoliko minuta“, a ne „vreme za buđenje“ kada čuje alarm. Iako vrlo retka upotreba dugmeta za odlaganje možda nema takav učinak, redovno snoozanje doprineće još težem buđenju i kontinuiranom osećaju neispavanosti, piše miss7.24sata.hr.

