Šta uraditi kada stvari ne idu po planu i osećate se loše: Psihijatar otkrio moćno pravilo koje brzo deluje

Psihijatar Danijel Amen iz SAD otkrio je u video snimku na platformi TikTok da je „pravilo 12“ trik koji koristi da se nosi sa problemima kako nastaju, ali koji često preporučuje svojim pacijentima.

Svojim pacijentima preporučuje da usvoje ovo pravilo kako bi se lakše suočili sa izazovima koji se pojavljuju u životu.

Specijalista smatra da ova tehnika može da nam pomogne da ostanemo „psihološki zdravi“ i „mentalno jaki“.

„Želeo bih da pričam o pravilu 12. To je nešto čemu podučavam svoje pacijente što poštuje činjenicu da se mnogo toga može dogoditi, a vi to jednostavno morate da prihvatite“, rekao je dr Amen. On je otkrio da je na ovu ideju došao tokom dvonedeljnog porodičnog odmora u Evropi, gde je otišao da proslavi rođendan svoje supruge.

Rekao sam sebi „12 stvari će krenuti naopako i neću se ljutiti, neću vikati i neće postati neprijateljski raspoloženi sve dok se ne pojavi 13. što krene naopako“, objasnio je psihijatar. „Zaista, šest stvari je pošlo naopako i nisam se uopšte uznemirio“, nastavio je.

Doktor je rekao da je na svom telefonu napravio listu u koju je zapisivao sve probleme koji su se pojavili, kako bi ih pratio.

„Što više poštujete činjenicu da se izazovne stvari dešavaju i da možete da se suočite sa njima, to ste psihički zdraviji“, izjavio je psihijatar. Mnogi od njegovih 2,3 miliona pratilaca na društvenoj mreži pohvalili su njegov savet i rekli da će početi da koriste ovo pravilo.

„Sviđa mi se ovaj metod. Moja tolerancija na nepredviđene situacije je prilično niska“, napisao je jedan korisnik.

„Radim ovo kada putujem. Znam da ću uvek nešto zaboraviti, pa prihvatam situaciju kao deo putovanja“, prokomentarisala je druga osoba.

„Marfijev zakon. Budite srećni i zahvalni kada stvari idu dobro. Mislim da kada se fokusirate na to da budete zahvalni to mnogo pomaže čak i u trenucima kada sve ne ide kako treba“, dodao je drugi pratilac.

Takođe, psihijatar preporučuje drugu metodu za rešavanje negativnih misli kada stvari ne idu po planu.

Moguće je da u takvim neprijatnim situacijama krivite sebe i imate negativne misli o sebi. Dr Amen kaže da bi trebalo da preispitate ove misli.

Većina ljudi ima tendenciju da se uvlači u svoje emocije, ali dr Amen preporučuje „iskorenjivanje ovih emocija“. Svaki put kada se osećate tužno, ljuto, nervozno ili osećate da nemate kontrolu – napišite šta mislite i onda postavljajte pitanja vezana za ono što ste napisali“, kaže doktor.

„Zapitajte se da li je to istina, da li možete sa sigurnošću da kažete da je 100% tačno“, dodaje on.

Pošto cinične misli često imaju svoje poreklo u nesigurnosti, a manje u istini, preispitivanje njihovog porekla je način da se one eliminišu.

„Kada naučite da preispitujete svoje negativne misli, prestajete da im verujete – a onda prestajete da se vezujete za njih i one prestaju da vas čine glupim“, dodaje specijalista.

(Sensa)

