Šta znači kada kazaljke pokažu 10:10? U ovome se krije važna ljubavna i novčana simbolika

Otkrijte šta znači kada pogledate u sat, a on pokazuje tačno 10:10.

Kada na satu vidite da je prošlo 10 minuta od 10 časova to znači da nekome nedostajete. To može da bude bivši partner ili osoba koja je u nekom momentu bila vrlo važan deo vašeg života.

Možda vas je sudbina udaljila, a moguće je i da ste se razišli kad ste shvatili da više nemate ništa zajedničko. Tumačenje ovog ljubavnog sata može da bude različito u zavisnosti od toga da li ste trenutno u vezi ili braku ili ne. Za vaš poslovni život i finansije 10:10 znači napredak. Ako je zdravlje ono što vas trenutno brine, možete se nadati poboljšanju situacije. Ukoliko ste namerno pogledali na sat i videli da je prošlo 10 minuta od 10 sati taj ljubavni sat se ne računa.

Značenje sata: 10:10

Deseti sat u danu je veoma važan. Prema nekim istraživanjima, u tom satu je čovek najproduktivniji i ima najbolju koncentraciju. Deseti minut u bilo kom satu još uvek može da simbolizuje početak, ali i da bude znak da ste zakasnili u nečemu ili da ste propustili šansu. Kako bismo došli do što preciznijeg značenja sata, razložićemo ga na pojedinačne brojeve. Tako broj 1 simbolizuje odlučnost, liderstvo, snagu, odgovornost. Opisuje ljude koji ostvaruju svoje ciljeve. Nula označava početak i kraj, beskonačnost ili začarani krug.

Broj 10 simbolizuje ljude koji u životu znaju šta hoće, a šta ne. One koji se trude da ostvaruju svoje ciljeve i ne sumnjaju u sebe. Često se oslanjaju samo na svoju snagu i ne računaju na to da neko treba ili mora da im pomogne. S obzirom da se u ovoj situaciji broj 10 ponavlja dva puta, značenje ovog sata jeste da ćete uz malo sreće ostvariti sve ono što ste zamislili.

10:10 – Ljubavni sat

Deseti minut u desetom satu u danu uglavnom je znak da neko misli na vas. Moguće je da je to osoba koju dugo niste videli ili, pak, muškarac ili žena sa kojim tj. kojom duže vreme niste baš u najboljim odnosima. To može da bude i neko sa kime ste samo jednom imali priliku da razgovarate, a na koga ste ostavili snažan utisak. Ovaj ljubavni sat može da se tumači različito za osobe koje su u vezi tj. braku i one koji su trenutno slobodni.

Ako udata žena vidi na satu 10:10 to pokazuje da je bivši partner nije preboleo. Bez obzira na to da li ste vi ostavili njega ili on vas, morate da znate da on često misli o vama i pita se kako bi vam život izgledao da ste ostali zajedno. Vas to ne treba da brine jer ste nastavili sa svojim životom i prilično ste srećni.

Ukoliko slobodna žena vidi na satu da je prošlo 10 minuta od 10 časova to znači da je ostavila snažan utisak na osobu koju je nedavno upoznala. Moguće je da ste je nesvesno zaveli svojom harizmom, inteligencijom ili načinom razmišljanja.

Nemojte da se iznenadite ukoliko vas uskoro pozove na kafu, piće ili večeru. S obzirom na to da ste trenutno sami nema razloga da joj ne date šansu.

Kada oženjen muškarac vidi na satu 10:10 moguće je da neka žena ne može da ga preboli. Verovatno joj se dopadate još iz vremena kada ste bili sami, ali je propustila priliku da vam to pokaže ili vi niste primetili signale koje vam je slala.

Ako slobodan muškarac vidi da je prošlo 10 minuta od 10 časova to znači da će u bližoj budućnosti primiti zanimljiv telefonski poziv, mejl ili poruku. Verovatno će ga atraktivna žena pozvati na kafu ili piće.

10:10 – Finansijski sat

Sa finansijskog aspekta 10:10 na satu najavljuje dobitak. Možda će vam poslodavac povećati platu ili će vam isplatiti stimulaciju za trud koji ulažete u posao. Dobitak može da dođe i zahvaljujući nasledstvu ili igrama na sreću. Bilo kako bilo, čak i manji iznos će vam dobro doći.

10:10 u numerologiji

Niz brojeva 1, 0, 1, 0 simbolizuje potrebu za ravnotežom. Poznato je da su osobine broja 1 odgovornost, odlučnost, autentičnost, jedinstvenost i druge. Međutim, on ima i svoju „tamnu stranu, a to su agresivnost, loša kontrola negativnih emocija i ljutnja. Kada između dve jedinice ne bi stajala 0, mane bi pobedile vrline.

Međutim, 0 je znak da se to neće dogoditi, garancija je da ćete ostvariti sve što ste zamislili samo ukoliko budete bili strpljivi i istrajni. Ne možete uvek da idete glavom kroz zid. Ponekad morate da zastanete, da priznate da niste u pravu i da naučite iz grešaka koje ste u prošlosti pravili, a koje su vama i drugima nanele štetu.

