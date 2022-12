Stalno se budite pre nego što vam zazvoni alarm? Nauka ima objašnjenje zašto se to događa

Prilično je iznenađujuće da naša tela mogu da osete vreme dok smo u dubokom snu – ali kako to tačno funkcioniše?

Pa, našim telom upravlja kugla nerava poznata kao suprahijazmatsko jedro , koja se nalazi u sredini mozga. Nervi igraju vitalnu ulogu jer kontrolišu naš krvni pritisak, telesnu temperaturu, i što je najvažnije u razotkrivanju ove naučne misterije, našeg osećaja za vreme.

Suprahijazmatsko jedro takođe može odlučiti kada se osećamo pospano, a kada potpuno budno, tako da znate koga treba kriviti kada vam se spava iako ste imali osam sati sna prethodne noći. Vaš telesni sat reaguje na rutinu, postaje efikasniji kada odlazite u krevet u isto vreme svake večeri i probudite se u isto vreme svako jutro, piše Lad Bible.

Protein koji se zove PER, takođe je vrlo važan u ovoj situaciji jer reguliše vaš ciklus spavanja i budnosti. Nivo proteina će rasti i padati tokom dana, vrhunac će biti naveče, a najniži noću. Niski nivoi ovog proteina dovešće do niskog krvnog pritiska, što nas čini omamljenima i spremnima za spavanje.

Naučnici kažu da ako se pridržavate doslednog rasporeda spavanja, vaše telo će naučiti da se prilagodi i povećaće vaše nivoe PER-a neposredno pre nego što alarm treba da se oglasi. Kažu da će se to povećanje obično dogoditi oko sat vremena pre nego što se alarm oglasi, jer oslobađamo hormone stresa. Kada se niste probudili pre alarma, to može biti pravi šok, a kao rezultat može izazvati stres za vaše telo. Da biste to izbegli, vaše telo proizvodi PER ranije tokom noći – i to je razlog zašto se možete probuditi nekoliko minuta pre nego što se oglasi alarm.

I dok vam je sada verovatno jasnije zašto se budimo pre oglašavanja alarma, onima koji muče muku s tim kako zaspati, možda će poslužiti vojnička metoda spavanja. Reč je o metodi koja se prvi put spominje 1981. godine u knjizi Relax and Win: Championship Performance, Lloyda Wintera, a podrazumeva to da umirite telo i postepeno se opuštate.

Cilj je da redom ‘gasite’ svaki deo tela od glave do pete, počevši od opuštanja mišića na čelu, očiju, obraza, vilice, ramena, ruku i grudnog koša. Potrebno se fokusirati na disanje, a zatim opustiti i vaš stomak, noge, kolena i stopala. Naravno, uz telo, važno je i ‘osloboditi’ um od bilo koje vrste stresa.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.