Stara mudrost vredi i danas: Šta treba da uradite kada prvi put ulazite u nečiju kuću?

Da li ste se nekada zapitali šta treba da uradite kada kod nekoga prvi put ulazite u kuću ili stan? Odgovor na to pitanje se krije u staroj japanskoj mudosti i glasi: da zatvorite oči.

Iako to na prvi pogled zvuči čudno, ova izreka itekako ima smisla:

Ona glasi: Ako uđete u kuću ljudi, tamo budite slepi, a kad izađeš nemi. Dakle, ne tražite nedostatke u kući u kojoj se nalazite i ako ih vidite, nemojte nikome reći.

Šta to znači?

Pored vaspitanja i poštovanja domaćina, važno je da ne gledate okolo dom i uočavate stvari koje treba popraviti, rešiti, očistiti. Prašina na podu nije odlika srca ovih ljudi, razbacane igračke takođe nisu pokazatelj lošeg roditeljstva.

Možda jednostavno nije bilo vremena, snage – to su njihovi životi i ne treba ulaziti u razloge. Zato se u Japanu kaže zatvori oči kada uđeš kod nekoga, kako ne bi obraćao pažnje na ovakve stvari, a kada izađeš iz kuće, zatvori usta. Ukoliko pričate drugima loše o svojim domaćinaima, pokazujete nepoštovanje, lošu energiju i to vam se vraća. Poštujte druge ljude, cenite nečije gostoprimstvo i to poštovanje biće vam uzvraćeno.

