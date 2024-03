Stolnjak se ne istresa uveče i ostala sujeverja naših predaka: Da li verujete u njih?

Čovek se uči dok je živ. U današnje vreme, kada imamo sve uslove i sve „informacije“ na dlanu, neki od nas ipak često mogu da uhvate sebe kako još uvek praktikujemo neke stare običaje i sujeverje.

Da li vam se desilo da uhvatite sebe kako radite neke stvari zato što su vas baba i deda učili od malih nogu da tako treba ili ne treba da ih radite?

Možda neki veruju u njih, a možda su za druge samo izgovor, ipak, ovo je nekoliko najčešćih koje su nam ubacili u glavu još dok smo bili deca, prenosi crnobelo.rs.

Stolnjak sa mrvama ne istresa se uveče!

U prevodu, ko je jeo poslednji ne mora da istresa stolnjak ili može samo da ga pomeri, da bi onaj ko ga sledeći uzme znao da u njemu ima mrva. Ovo se odnosi i na đubre (ne baca se uveče).

Ako šijete nešto što je obučeno detetu, stavite mu konac u usta

Otkinite mali komad konca i stavite ga detetu u usta! Da mu se „ne zašije“ mozak.

Kada krenete negde na put, prekrstite se – za srećan put!

Ovo možda nije sujeverje kao prosipanje vode, već je ostalo od starih, koji bi se uvek prekrstili kada bi krenuli negde.

Nemojte sedajte na ćošak za stolom – nećete se oženiti/udati

Ako neko sedi na ćošku za stolom, to znači da se neće oženiti ili udati. Za one koji su već u braku, to nije problem.

Kada odlazite u kuću u kojoj živi neudata devojka, sedite 5 minuta da bi joj došli prosci.

Ostao je običaj iz starih vremena da ako ulazite u kuću u kojoj živi neudata devojka, red je da se malo posedi da joj ne bi pobegli prosci.

Ako promenite mesto sedenja tokom jela to će uticati na bračni život

Ako promenite mesto za sedenje, promenićete partnera.

Ako neko ide na put, posle toga se ne mete

U manjim mestima i dalje važi pravilo da kada neko ide na put nakon toga se ne mete, čak se ni ne usisava. Ako namerno metete kada neko ode, to znači da ne želite da se vrati u kuću.

Kada idete da vidite bebu, „pljunite“ 3 puta protiv uroka

Ovo se ne odnosi samo na bebe. Čim nekom ko vam je drag poželite da udelite kompliment, odmah pljunite tri puta da ga ne uhvate uroci… Pu! Pu! Pu…

Nemojte da jedete varjačom

Ne zato što može da bude vruća, već zato što se ne jede varjačom kojom se mešalo jelo jer će vam se „zbrkati“ pamet!

Ne trošite novac čim primite platu

Kada primite platu novac prvo odnesite kući da prenoći, da biste stalno imali pare u kući.

Postoji veliki broj sujeverja, možda se ih se neko još uvek pridržava, a neko smatra da su samo prazne „bapske priče“.

