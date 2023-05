Stručnjaci upozoravaju: „Prestanite da idete u krevet s mokrom kosom, evo šta vam se može dogoditi“

Svi smo barem jednom u životu otišli u krevet s mokrom kosom. Kada ste uveče iscrpljeni i umorni samo želite da se uvučete u krevet i sušenje kose čini vam se kao ogroman napor. Ali, stručnjaci upozoravaju da nikada ne bi trebalo leći u krevet s mokrom kosom jer to može dovesti do niza zdravstvenih problema. Ekspertkinja za higijenu Madame Sweat, koja redovno deli savete o čistoći, kaže da postoje tri razloga zašto nije dobra ideja otići u krevet s mokrom kosom, prenosi Mirror.

Govoreći na TikToku, Madame Sweat opisala je svaki od ova tri vrlo dobra razloga, nateravši brojne pratioce da mahnito posegnu za svojim fenom za kosu. Započela je: ‘Prvo, mogli biste da dobijete gljivičnu infekciju vlasišta, a ako imate perut, to će učiniti situaciju još gorom jer će doći do pojave gljivica zbog vlage’. To bi naravno moglo da uzrokuje bujanje plesni i gljivica i na vašim lepim, čistim jastucima.

Nastavlja: ‘Drugo, ako niste nedavno oprali vaše jastuke, trebalo bi odmah nakon što legnete u krevet s mokrom kosom. Naime, to je već leglo gljivica, a uzrokovaćete ih još više ako ostavite mokar jastuk da stoji i gnoji se’.

Navodeći svoj treći i poslednji razlog, dodala je: ‘Kada vam je kosa mokra ili vlažna, ona je u oslabljenom stanju, što znači da s njom treba postupati vrlo nežno. Kada bacate i okrećete jastuk, zapravo možete uzrokovati lomljenje kose što znači da ćete završiti s puno više ispucalih vrhova. Nemojte ići u krevet s mokrom kosom’.

Mnogi njeni pratioci ostali su zgroženi nakon što su čuli šta im se sve može dogoditi, a neki su priznali da im je sve odjednom dobilo savršeni smisao. Jedna je osoba sa žaljenjem napisala: ‘100 posto imam problem s gljivicama na temenu i redovno idem u krevet s mokrom kosom’, a druga je dodala: ‘Trčim kući da promenim posteljinu’.

