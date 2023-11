Stručnjak tvrdi: Ovih pet poslova bi veštačka inteligencija ubrzo mogla da zameni

Zbog rasta AI aplikacija u brojnim industrijama, poput robota za autonomnu dostavu i taksija bez vozača, vrlo je lako zamisliti da će veštačka inteligencija zameniti neke poslove u budućnosti. Tome u prilog ide i izveštaj Mekinzi globalnog instituta, prema kojem bi do 2030. godine do 30 odsto radnih sati u američkoj ekonomiji moglo da postane automatizovano.

Poznati stručnjak za veštačku inteligenciju Mark Minevič, koji je upravo objavio novu knjigu o ovoj temi pod nazivom „Naša planeta koju pokreće veštačka inteligencija“, slaže se sa ovim predviđanjima. On je za The US Sun objasnio da veruje da će roboti uskoro preuzeti pet poslova.

Koji su najugroženiji poslovi?

Poslovi za koje verujem da su u opasnosti da budu zamenjeni veštačkom inteligencijom u narednim godinama su blagajnici, telemarketeri, vozači kamiona, knjigovođe, računovođe i radiolozi“, tvrdi on.

Objasnio je kako su blagajnici koji rade u supermarketima i tržnim centrima ranjivi jer kompanije poput Amazona ulažu u automatizovane prodavnice.

„Telemarketing je zreo za promene kroz konverzacionu veštačku inteligenciju i čet-botove koji mogu da budu ubedljivi“, zaključio je on, a zatim je ustvrdio da velika promena čeka i vozače kamiona: „Vozači kamiona će se suočiti sa velikim preokretom sa porastom autonomnih vozila, što će ugrožavaju milione radnih mesta širom sveta“.

Nastavljajući da objašnjava zašto posao računovođe možda bledi, Minevič je rekao: „Knjigovodstvene i računovodstvene uloge sastoje se od ponavljajućih zadataka podataka kojima će uskoro upravljati algoritmi.

Inovator takođe veruje da bi poslove poput radiologije uskoro mogla da zameni veštačka inteligencija: „Čak i specijalizovani poslovi poput radiologije mogu biti zamenjeni veštačkom inteligencijom, sa algoritmima dubokog učenja koji se već podudaraju ili prevazilaze ljudske performanse“.

Poslovi koje će veštačka inteligencija najteže zameniti

Minevič je objasnio kako ljudi treba da se fokusiraju na razvoj kreativnih sposobnosti, koje će veštačkoj inteligenciji biti najteže da replicira: „Da bismo izbegli da ih zameni veštačka inteligencija, ključno je da se ljudi fokusiraju na razvoj naših najprirodnijih sposobnosti – kreativnosti, emocionalnosti. inteligencije, fleksibilnosti i strateškog razmišljanja.“

„Poslovi koji uključuju generisanje ideja, interakciju sa ljudima i donošenje složenih odluka biće najteže za repliciranje veštačke inteligencije“, zaključio je on, a prenosi Index.

