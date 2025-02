„Svakog gosta tri dana dosta“: Evo kako nekome ljubazno reći da je vreme da krene kući

Veliki je izazov kako suptilno reći gostima da je vreme da se polako razilaze

„Svakog gosta tri dana dosta“, rečenica je koju su naše bake i deke uvek koristile. Ali, vremena su se promenila i sada je gosta dosta već nakon par sati.

Praznična okupljanja su idealna prilika da se lepo provede vreme sa onima koje najviše volimo, ali ovakva druženja često mogu biti i izuzetno naporna, naročito ukoliko sutradan domaćini rade ili imaju obaveze oko dece. Ili ako su jednostavno navikli da ranije idu na spavanje. Za ove kategorije ljudi je, pored same organizacije ovakvih druženja, najveći izazov i kako suptilno da kažu gostima da je vreme da se polako razilaze. Srećom, postoje stručnjaci za bonton, koji čak i za ovako nestandardne, delikatne situacije imaju adekvatan pristup.

Unapred ograničite druženje

Ukoliko ne želite da se gosti zadržavaju do kasno, jer ste umorni ili sutra ustajete rano zbog obaveza, vreme druženja možete navesti već prilikom pozivanja na isto. Naravno, ne direktno, kako se ono ne bi uvredili. Primera radi, možete im u poruci (ili na pozivnici) napisati nešto poput „Druženje je planirano za petak popodne“. Na taj način gostima ćete diskretmo staviti do znanja da ne mogu ostati do kasno i pripremiti ih za odlazak kući predveče, a ne kasno u noć.

Rekapitulacija večeri

Ukoliko niste unapred ograničili druženje, a osećate se umorno dok su gosti još kod vas, možete veče polako početi da privodite kraju tako što ćete se prisetiti njegovih najupečatljivijih trenutaka. „Izrazite gostima i zahvalnost što su izdvojili vreme da dodđu kod vas i što su učinili zajedničko veče nezaboravnim“, savetuje stručnjak. „Naravno, učinite to taktično – nemojte obući pidžamu dok su oni još tu kako biste ih naterali da što pre krenu“, našalila se ona.

Obroci mogu nositi poruku

Još jedan način da polako privedete veče kraju, a da se gosti ne osećaju kao da ih izbacujete napolje, jeste da obroke isplanirate tako da nakon glavnog jela obavezno usledi dezert, prenosi Njujork Post. „Služenjem pića nakon večere, serviranjem kafe ili neke vrste dezerta diskretno ćete staviti gostima do znanja da je ova etapa druženja zapravo i poslednja i da bi nakon toga oni trebalo da se polako spremaju da krenu svojim kućama“, posavetovala je ona u videu koji je objavila na TikToku.

