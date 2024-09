Svekrva sastavila spisak kako da snaja bude ‘bolja žena’, ljudi su u šoku: ‘Ovo je ludo’

Jedna žena odlučila je na društvenim mrežama podeli listu „kako biti dobra žena“ koji je navodno napisala njena svekrva. Mnogi su ostali zapanjeni spiskom koji je uključivao pripremu doručka i čišćenje cele kuće, svakodnevni odlazak u teretanu svaki dan i uvek nasmejanu podršku da muž bio srećan, piše Mirror.

Lista nosi naslov „Lisina dnevna rutina da postane bolja žena“, a započinje Lisinim buđenjem u pet ujutro kako bi počela s pripremom doručka koji bi uvek trebalo da sadrži jaja, tost, slaninu i sveže skuvanu kafu. Sve bi to trebalo da bude spremno na stolu do pola 6. Sledeće na listi je teretana od šest do sedam sati ujutro. „Održavaj formu. Bez izgovora“, piše na listi.

Od 7.30 do 9.30 ujutro žena bi trebalo da očisti celu kuću, uključujući usisavanje, brisanje prašine i brisanje podova. „Rublje mora da se pere svaki dan i složi do 10 ujutro“, pisalo je dalje. Nakon što je čišćenje obavljeno, Lisa mora da pripremi ručak za mužića, ako je on kod kuće, inače treba da ga napravi noć pre da bi ga on mogao da ponese sa sobom na posao.

„Večera bi trebalo da bude na stolu najkasnije u 18.30, a trebalo bi svaki dan da uključuje sveži, domaći obrok. Naručivanje hrane nije dozvoljeno!“, nastavlja se dalje lista. Ako mislite da Lisa dobije barem slobodno veče, razmislite ponovno. Od nje se očekuje da bude na raspolaganju svom suprugu i svim gostima koje bi on mogao da pozove da bi im donela piće i domaće grickalice.

Bez obzira na to ima li nešto što treba da obavi, spisak navodi da kuća treba da bude tiha do 21 sat da bi muž imao vremena za opuštanje nakon stresnog dana. Nakon što sve obavi, Lisi je dopušteno da ode u krevet do 22 sata da bi mogla biti odmorna za još jedan rani jutarnji početak. Ali, to je moguće samo ako je kuća čista, ručak gotov i muž zadovoljan. „Nasmeši se i budi podrška bez obzira na to koliko si umorna jer dobra žena održava domaćinstvo bez stresa!“, stoji na kraju spiska obaveza.

Uprkos porastu popularnosti pokreta ‘tradwife’, ova lista koja zvuči kao da je iz 1950-ih, nije se uopšte dopala većini ljudi. „Ovo je ludo. Skoro nisam mogao da dišem od smeha, o moj Bože“, „Da sam želeo ovako uređen život, ostao bih u zatvoru“, „Za nekoliko meseci prislaviću 28 godina braka. Otirači nisu privlačni. Radite ovo iz ljubavi, a ne iz obaveze. Ako ne radiš ove stvari, to ne znači da si ‘loša’ žena“, samo su neki od komentara.

Ipak, nisu svi bili užasnuti. „Ne vidim problem u tome, očigledno je da je ovo dobar raspored za ženu koja ostaje kod kuće. Da radi, obaveze bi se pisale po njenom rasporedu. Ako sam ja sve vreme kod kuće, a moj muž radi i plaća sve račune, ja radim sve ovo“, komentarisala je korisnica.

„Čini se da Lisa ima lagodan život ako briga o deci nije ni uključena u ovo. Iskreno, mogla bih da radim sve te stvari i da moje vreme od 6 do 9 sati, od 12 do 15 sati i od 19 do 23 sata nije rezervisano za decu i posao“, zaključila je druga.

