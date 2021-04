Uradićete isto: Legla da spava sa mokrim čarapama, ujutru – ŠOK

Detoks bomba!

Kineski lekari stvorili su čitav naučni sistem koji se bavi izučavanjem organa i kako se obnavljaju. Naime, kako bi se organizam regenerisao najbolje je da odete na spavanje između od 22 časa uveče, a idealno je da spavate osam sati dakle do 6 časova ujutru.

Imunološki sistem se bori protiv virusa i uklanja iz tela toksine u periodu između 21 i 23 časa. Jetra se aktivno obnavlja od 23 do 1 sat ujutu, a pluća se čiste od 3 do 5 ujutru. Zato u ovom vremenskom razmaku može da se dogodi da kašljete. Creva se čiste ujutru od 5 do 7 sati.

Ipak, kako biste pomogli organizmu i ubrzali čitav proces detoksikacije, možete da primenite i ovaj savet.

Obucite mokre čarape i ostavite ih da stoje preko noći.

Da, dobro ste pročitali, mokre čarape donose brojne prednosti. Zbog kontrakcija krvinih žila koje se pojave kada se stopala počnu hladiti, sve dobre hranljive materije šalju se u tkiva i organe. Našem telu trebaju ove hranljive materije za podsticanje cirkulacije i borbu protiv većine infekcija. Štaviše, kada vam se stopala ponovo počnu zagrevati, žile se počinju širiti što podstiče toksine koji su se zalepili za tkivo, da napuste krvotok i konačno napuste telo.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.