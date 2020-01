Tate ovih 20 stvari rade bolje od mame

Svako ima svoje adute.

Kada je reč o detetu, mame i tate su nezamenjivi, a njihove uloge, koliko god slične bile, zapravo su jako različite. No isto tako nema osobe, a ni naučnog istraživanja, koja će reći da su mame bolje ili da su tate bolje.

S tatom su neke stvari jednostavno bolje.

Koje to? Upravo ove. Možda nisu baš životno važne, ali su svakako važne u životu svakog deteta.

1. Tate se bolje igraju i u toj akciji ih je predivno gledati. Osim ako je baš vreme za spavanje i taj put baš tata malo preteruje.

2. S tatama je lakše prebroditi sitne povrede i modrice – tata će uvek biti optimističniji i reći: „Nije to ništa, šta je život bez toga?“

3. Tate zabavnije čitaju – oni jednostavno ne znaju ostati ozbiljni dok se čita priča jer likovi iz knjige svi do jednog moraju imati svoj glas.

4. Tate se igraju grublje od mama i iz nekog razloga deca to zapravo obožavaju. Rvanje u trenutku kada to najmanje očekuju? To je prava stvar!

5. Tate i pecanje – i mame pecaju, ali priznaćete da taj posao češće biraju muški, a pecanje s tatom odličan je razlog za malo zabave i ozbiljnih tata-dete razgovora.

6. Tate i žmurke – dok će mame biti brižne i razumne čak i u igri, tata će deci pokazati kako se skriva na najskrovitijim mestima, samo da bude što zabavnije.

7. Tate i igranje u pesku – možda će mame napraviti malo lepše torte i kolače, ali deci će bolja zabava biti tata koji će kopati dublje i više od bilo kog deteta.

8. S tatama vide sve – jer tate najviše vole svoje dete staviti na ramena i tako nositi kroz gužvu.

9. Tate su dakle bolje za avanturu – ma zapravo, vreme provedeno s tatom nekako se uvek može nazvati avanturom.

10. Tate više vole sport – i više od sedenja na klupi u parku vole okupiti klince i s njima zaigrati fudbal.

11. Klovnovi u vodi – letne radosti i tate jednostavno idu ruku pod ruku. Ko se još samo brčka uz ivicu bazena kad je to idealno vreme da se deca bacaju na sve strane, a ovog puta neće se ni zaprljati ni ozlediti.

12. Tata kamper – svako dete zaslužuje da barem jednom u životu ode na kampovanje u prirodu, a tata je tu, priznaćete, jednostavno car bez kog se ne može.

13. Tate se ne boje buba – i zato će tate bolje približiti deci ljubav prema prirodi.

14. Tate brže smire decu kada „šize“ – dok mame objasne i bogato verbalno analiziraju problem, tate u tren oka malo zagrme, malo nameste facu, i dete lakše i brže shvati kako je vreme da prestane sa svojim „bu-hu-hu“ stanjem.

15. Tate ne mare toliko za zacrtane rasporede – dok će mame učiniti sve da se požure kući, na primer, jer je vreme za spavanje ili obrok. Tate će nekako radije uživati u tome gde su i onome što već rade s motom „Naspavaće se već u životu, a ako su gladni, nešto će se već naći“.

16. Tate su majstori glupiranja – s dečjim kostimom na sebi ili bez njega. I tu vam mame nemaju baš puno pogovora.

17. Tate prave bolja jela – jer je s tatom i klopanje lepše i zabavnije. Uostalom, tate koje kuvaju čine to uvek zabavnije i originalnije od mama, pa makar pravili identična jela. Ali tatina su ipak više kul.

18. Tata je bolji naučnik – čak i kad nema pojma šta radi, tatina zadubljenost u rešavanje školskih zadataka i projekata ravna je najboljoj inspiraciji zbog koje će dete ravnopravno uživati u tom poslu jer će se tate pritom igrati, zbijati šale i verojatno isprljati sve oko sebe. Takvu slobodu ozbiljnije mame verovatno ne bi znale ni ceniti.

19. Tate će pre ostaviti decu nekome nego mame – tate će pre pristati i na kratak beg od dece, a deci je to, ma kako god na to gledale, zabavan beg od stvarnosti. Posebno kada budu malo veći. Mama i tata na putu? Divno!

20. Tate koje ne kuvaju još su zabavnije jer će decu tretirati kao odrasle i umesto podgrejane večere radije klince izvesti van na jedan muški zalogaj.