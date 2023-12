Mame i njihove bebe često dele mesec rođenja, naučnici misle da znaju zašto

Postoji velika verovatnoća da će se majka poroditi istog meseca kada je rođena, a istraživači misle da znaju uzrok ove pojave. Prema podacima iz više od 10 miliona porođaja u Francuskoj i Španiji, porođaji u užoj porodici imaju tendenciju da se grupišu unutar određenog meseca.

„Čini se da su potencijalna objašnjenja i društvena i biološka“, rekla je istraživačica i epidemiolog Adela Resio Alkaide. Istraživačica i njene kolege primetile su da ljudi sa sličnim poreklom imaju decu otprilike u isto doba godine, a čini se i da reaguju na različite faktore životne sredine koji utiču na biologiju plodnosti.

Šta je istraživanje pokazalo?

Za ovu studiju, istraživači su analizirali sva rođenja u Španiji od 1980. do 1983. i od 2016. do 2019. godine, kao i sva rođenja u Francuskoj od 2000. do 2003. i 2010. do 2013. godine. Rođenja u datoj zemlji imaju tendenciju da prate obrazac koji istraživači nazivaju „sezonskošću rođenja“, gde se više beba rađa u određeno doba godine nego u drugim, prenosi MedicineNet.

Ali kada su istraživači grupisali podatke na osnovu meseca rođenja majki, oni nisu pratili očekivani obrazac, rekli su istraživači. Umesto toga, zatekli su skok januarskih porođaja među majkama rođenim u januaru, skok u broju februarskih beba među majkama rođenim u februaru i tako dalje.

Sve u svemu, bilo je skoro 5 procenata više porođaja nego što bi se očekivalo tamo gde se poklapao mesec rođenja majke i njene bebe, za obe zemlje i za sve proučavane vremenske periode.

Značaj bioloških faktora

Istraživači misle da je to zato što ljudi sličnog porekla imaju tendenciju da se vezuju i verovatnije će roditi u određeno doba godine. Na primer, veća je verovatnoća da će visokoobrazovana žena u Španiji roditi u proleće nego žena bez visokog obrazovanja, kažu istraživači.

„Biološki faktori za koje se zna da utiču na sezonalnost rođenja takođe zavise od socio-demografskih karakteristika pošto su različite društvene grupe izložene ovim biološkim faktorima u različitom stepenu“, rekla je istraživač i socijalni epidemiolog, dr Luisa Borel.

Ako žena ima ćerku, veća je verovatnoća da će se devojčica roditi u proleće, kao i da će steći viši stepen obrazovanja, ali i da će se sama poroditi na proleće. Majka i ćerka bi takođe bile izložene istim vrstama bioloških faktora koji utiču na plodnost, uključujući dostupnost hrane, izloženost sunčevoj svetlosti, temperaturu i vlažnost, primetili su istraživači, a prenosi Index.

