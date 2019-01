Tokom leta avionom jedna stvar najstrože je zabranjena i posadi i putnicima

Da li ste znali da tokom letenja na visini manjoj od 3.048 metara (10.000 stopa) piloti aviona ne smeju međusobno da razgovaraju o neobaveznim stvarima?

Pravilo o 10 hiljada stopa ustanovljeno je nakon teške avionske nesreće u kojoj su smrtno stradale 72 osobe. To se pravilo naziva „sterilnim kokpitom“ i pilotima je dozvoljeno da govore isključivo o stvarima vezanim za operativu leta, a primenjuje se pri poletanju, sletanju i na visini manjoj od 3048 metara. Za to vreme pilotima je zabranjeno da komuniciraju s ostalim članovima posade i putnicima, a u to vreme takođe ne smeju ni da jedu.

Ova regulacija uspostavljena je 1974. godine nakon što se srušio avion Eastern Air Linesa pri čemu su život izgubile 72 osobe. Iako je zbog guste magle bila smanjena vidljivost, istraga je presudila da je „među posadom aviona postojao nedostatak svesti na kritičnim tačkama leta“, prenosi The Sun.

„Pravilo sterilnog kokpita doneseno je s ciljem da se pažnja pilota i članova posade zadrži na bitnim operativnim aktivnostima kad je njihova potpuna pažnja nužna“, obrazloženje je američke Federalne administracije za avijaciju.

Ovo pravilo posada sme da zaobiđe u izuzetnim situacijama kad je neophodno da se pilotima dostave bitne informacije o bezbednosti: ako dođe do požara, ako primete dim u kabini, bilo kakvu neobičnu buku ili vibracije kao i netipične promene tokom uzletanja ili sletanja.