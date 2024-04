Tri znaka koja otkrivaju narcisoidnu majku

Narcisoidni roditelji se često fokusiraju na sopstvene potrebe i želje, zanemarujući potrebe svoje dece. Međutim, ponekad možda nije lako prepoznati narcise, posebno kada su u pitanju naši najbliži.

Zato je psiholog Melisa Burkli otkrila tri znaka koji otkrivaju narcisoidnu majku.

Njena ljubav je uslovna.

Nedostaje joj empatija.

Ona se ljuti kada nešto nije po njenom.

„Suočavanje sa narcisom je teško jer je njihov pogled na svet osmišljen tako da sebe uvek doživljavaju kao žrtvu. Iz tog razloga, narcisoidi retko traže terapiju. U retkim slučajevima kada traže pomoć, to je samo zato što misle da je to najbolje. interesa, a ne zato što je to u najboljem interesu njihovih najmilijih“, istakao je Burkli za Psichology Today.

Dakle, ako naša narcisoidna majka odbije da traži pomoć ili prizna da je narcisoidna, psiholog deli sledeće savete:

Prihvatite to: Prepoznavanje da je naša majka narcisoidna može mnogo pomoći u lečenju naših trauma, kaže Burkli.

Postavite granice: Kada naša majka pokušava da manipuliše nama, da nas natera da se osećamo krivim ili da se naljutimo kada stvari ne idu kako treba, moramo biti spremni da postavimo neke granice.

Udaljite se: Ako naša majka nastavi da nas ne poštuje i ignoriše naše granice, možda ćemo morati da donesemo težak izbor da li želimo da ona nastavi da bude deo naših života. „Zapamtite da je veza sa narcisom izbor, ma ko oni bili“, zaključuje psiholog, a prenosi Index.

