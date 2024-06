Trik koji će vas oduševiti: Posolite lubenicu, ostavite 30 sekundi, nećete verovati kakav je ukus!

Tokom leta nema ničeg boljeg od sočne, dobro ohlađene lubenice. Ona je slatka i osvežavajuća, pa i ne čudi što su lubenice mnogima najomiljenija letnja poslastica.

Svašta možete kombinovati sa lubenicom, ali sumnjamo da vam je ikada palo na pamet da ih posolite…

Ali, Nikol Veston, vlasnica poslastičarnice iz Los Anđelesa, kaže da je i ona bila šokirana kada je prvi put probala slanu varijantu lubenice.

“Priznajem, bila sam skeptična kada sam prvi put imala posoljeno parče lubenice u rukama. U to vreme moj prijatelj je insistirao da to moram da probam i tvrdio je da je tako još slađa. Probala sam i bio je u pravu, zaista je bolja posoljena”, ispričala je Nikol.

“So čini lubenicu slađom jer kreira slano – slatki kontrast i tako omogućava da slatkoća još više dođe do izražaja. Lubenica obično ima suptilnu slatkoću zbog toga što je puna vode, za razliku od jagoda i drugog voća, koje ima koncentrisaniji, intenzivan ukus. So, također, podstiče proizvodnju pljuvačke što lubenicu čini još sočnijom”, objasnila je ona.

“Trik je u tome da stavite vrlo malo soli, odnosno da je pospete ravnomerno po celom komadu lubenice. Ako stavite previše soli, ubićete njenu slatkoću. Možete da koristite bilo koji vrstu soli, uključujući i kuhinjsku, ali ja radije koristim krupniju morsku so. Kuhinjsku so je lakše raspršiti po lubenici, ali krupna morska so daje veći slano-slatki kontrast dok je u isto vreme potrebna manja količina. Takođe, lubenica odlično ide uz feta sir, koji ima sličan učinak”, zaključila je Nikol Veston..

