Ugriz zmije otrovnice se razlikuje po jednom simptomu: Lekarka objasnila šta treba uraditi kada dođe do toga

Iako u Hrvatskoj žive samo tri vrste zmija otrovnica, šarka, poskok i planinski šargan, treba najpre znati da zmije češće beže od ljudi nego što napadaju. Ali ljubitelji boravka u prirodi bi trebalo da znaju pravila pružanja pomoći u slučaju zmijskog ugriza.

Šta prvo uraditi

U izjavi za RTS, lekarka Verica Božić dala je nekoliko dragocenih saveta kako se sačuvati od ugriza zmije, ali i šta je najvažnije uraditi ako nam se to dogodi.

„U aprilu i maju kada zmije izlaze iz svojih staništa, uvek imamo pojedine slučajeve ugriza, tako da je važno biti oprezan“, rekla je za lekarka Božić i savetovala nošenje adekvatne obuće i štapa koji bi poslužio u slučaju da je potrebno reagovati.

Takođe, zmiju nikada ne treba dirati golim rukama, kao što se dogodilo u slučaju devojke koju je proteklog vikenda ujela zmija u selu Ostrovici kod Niša. „Zmije se brane, one nas napadaju kada se osete ugroženim. Nekada postoji samo jaka bol, kreće da otiče ekstremitet gde je ugriz izvršen. Najbitnije je da se tada osoba stavi u stanje mirovanja, i mobilisati, ako se radi o ekstremitetu. Ukoliko se radi o glavi, licu ili o ujedu direktno na krvni sud, to su mnogo brže reakcije i tu je potrebno što pre doći do zdravstvene ustanove, ili pozvati Zavod za urgentnu medicinu, našu hitnu pomoć, da intervenišemo u što kraćem roku“, rekla je lekarka Božić.

Ne treba se voditi starim metodama

Prema njenim rečima, ne treba primenjivati neke stare metode kao što su krstasto zarezivanje i isisavanje jer to neće pomoći. Lekarka Božić je potvrdila i da mesto ugriza izgleda drugačije kada je u pitanju otrovnica: „Pojavljuje se otok i promena boje kože, to je ono što nam je znak“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.