Uradila DNK test pa slučajno razotkrila mračnu porodičnu tajnu: ‘Ovo će promeniti sve’

Žena je slučajno otkrila mračnu porodičnu tajnu, a sve je počelo jednim DNK testom.

Jedna 20-godišnjakinja je na Redditu podelila kako je otkriće zauvek promenilo njen porodični život, ostavljajući njene voljene u šoku. Živela je s tada 46-godišnjim ocem, i devojka je istakla da su bili izuzetno bliski od trenutka kada je njena majka preminula zbog zdravstvenih problema, piše LADBible.

„Pre nekoliko nedelja tata je dobio DNK test kao rođendanski poklon od svojih prijatelja“, napisala je u objavi, „i ja sam odlučila da ga nabavim kako bismo mogli da uporedimo naše rezultate i druge informacije iz paketa. To se dogodilo pre oko pet nedelja’.

Kada su konačno dobili rezultate, ćerka je pomislila da bi bilo zanimljivo videti podatke o njihovom poreklu i osobinama. Ali nakon što su koristili ‘pretraga rođaka po DNK’, stvari su se drastično promenile. Njen ‘stric’ – sa kojim je bila ‘relativno bliska’ – ispostavilo se da je čak bliži nego što su prvo mislili.

„Kada smo dalje istraživali, moj ‘stric’ je bio naveden kao moj otac, dok su moja ‘braća od strica’ (ima dva sina) zapravo bili moja polubraća“, nastavila je, „Tata i ja smo počeli da istražujemo da li je moguće da napravio grešku u bazi podataka, ali sada smo prilično sigurni da je moj ‘stric’ verovatno moj biološki otac.

„Ne znam šta da radim sa ovim otkrićem. Nikada nisam ni pomislila da bi to moglo da se desi jer toliko ličim na svog oca (što znači da i ličim na svog strica)“, dodaje ona, „Tata je pokušao da pozove mog „strica“, ali nije mogao da ga dobije. I ja sam pokušala, ali bezuspešno. Nisam sigurna da li je već saznao da sam mu ćerka’.

Nakon što je pitala za savet u komentarima, jedna osoba je rekla: „Reci svom tati da je on tvoj tata bez obzira na sve i nije te briga šta test kaže! Reci mu da ga voliš i da si tu za njega; da ne mora sam kroz ovo da prolazi’. Drugi je dodao: „Siguran sam da je to već rečeno, ali on je tvoj tata, on je onaj sa kojim deliš uspomene. Ne dozvolite da ovaj test stane na put vašoj vezi’. Usred zabune, devojka je objasnila da sa njim i dalje ima ‘dobar odnos’, ‘uprkos testu’.

