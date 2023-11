„Uradila sam DNK test iz šale i slučajno otkrila maminu odvratnu prošlost“

Žena se obratila društvenim mrežama tražeći savet nakon što je otkrila 35-godišnju tajnu svoje mame kada je kod kuće uradila DNK test – ali sada ne zna šta bi s tom informacijom.

Objasnila je kako je naručila DNK test kod kuće 2019. godine – samo da bi otkrila ‘upitnik’ iznad imena svog biološkog oca kada je čitala rezultate. Zbunjena, pitala je svoju mamu o tome – i rečeno joj je da je to jednostavno zato što je njegov profil ‘blokiran’ na web stranicama ove vrste. Zadovoljna ovim odgovorom, nastavila je sa svojim životom potpuno zaboravivši na DNK test sve dok nedavno nije očistila svoju e-poštu, prenosi Mirror.

Tada je primetila nepročitanu poruku od 23AndMe. Znatiželjna, otvorila ju je i otkrila da je druga rođaka čekala da se poveže s njom. Dodala je: ‘Ulogovala sam se i videla 20 novih obaveštenja o podudaranjima DNK i porukama koje sežu do 2021. Kliknula sam na to i razvrstala sva podudaranja po snazi ​​veze i saznala sam da imam polubrata’.

‘Javio mi se godinu dana ranije. Iskreno, prvo sam pomislila da je tatin kretenski sin. Ceo život moja je majka ubijala u glavu meni i mojoj braći i sestrama da je moj tata varalica i možda ima vanbračnu decu. Tako da je to bio šok. Moj polubrat, Džon, i ja smo počeli da razgovaramo’, dodaje.

‘Džon mi je otkrio da je odrastao sa svojim biološkim ocem. Zbunjena, počela sam dublje da kopam po svojim DNK podudarnostima. Pronašla sam mnogo porodica koje sam delila s Džonom, ali nijedna mi nije bila poznata. Moji su roditelji putovali mesec dana, a onda imali smo gomilu rođendana pa nisam imala priliku nasamo da porazgovaram s majkom sve do nedavno’, nastavlja.

Zatim je objasnila kako se njena mama udala za čoveka kojeg smatra njenim ocem 1983. godine, ali ne zna previše o njihovoj vezi iz tog vremena. Rekla je: ‘Moja majka je priznala da je prevarila mog tatu, ali da je istinski verovala da od tih afera nije proizašlo ništa. Rekla je da moj tata nije imao pojma da ga je ona ikada prevarila’.

‘Pitala sam je o biološkom ocu, a ona je odgovorila da je kroz posao upoznala puno ljudi i da nije ništa ozbiljno, samo osoba kod koje je odlazila po mušku pažnju. Pitala sam da li je moja starija sestra (37) biološka kći moga oca, ali je odgovorila da sada nije sigurna i da nije sigurna čak ni imamo li istog biološkog oca’, piše.

‘Potpuno sam slomljena i rastrgana. Volim svog tatu i znam da će mu ovo slomiti srce. Mama me pitala šta želim da uradi, želim li da izađem u javnost, ali me upozorila da će ova vest slomiti mnoga srca. Mrzim što mi je to nametnula. Rekla sam joj da i ona treba da razmisli o svemu ovome i da je njen izbor kada i kako će moj tata i mlađa braća i sestre saznati. Takođe sam joj rekla da ću i dalje upoznavati svoju polubraću i sestre’.

Tražeći savet, pitala je korisnike Reddita: ‘Moj tata zaslužuje da zna, ali ja se plašim da ću razoriti svoju porodicu. Znam da sam rekla mami da odluči, ali osećam se kao kreten što nisam odmah rekla tati. Šta da uradim?’. Kao odgovor, jedan korisnik je napisao: ‘Reci svom ocu, ali reci mu da si mu još uvek ćerka i da ga gledaš kao tatu čak i ako to nije krv. Tvoja majka je velika manipulatorka ne samo zbog varanja, nego i zato što je pokušala da uveri tebe i tvoju braću i sestre da je vaš otac bio neveran’.

Drugi korisnik je dodao: ‘Tvoja majka manipuliše tobom. Ako je bila toliko zabrinuta zbog slamanja srca, trebalo je da razmisli o tome pre nego što je prevarila više puta i, kako zvuči, s više partnera’. Treći korisnik je rekao: ‘Trebalo bi da kažete svom ocu i svojoj braći i sestrama. Vaš otac ima pravo da zna nosi li bilo koje od dece koju je odgajio zaista njegov DNK. Vaš brat ili sestra ima pravo da znaju ko je od njihovih roditelja bio varalica i takođe da provere da im partneri nisu bliski rođaci’, prenosi Večernji list.

