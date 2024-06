Uradite ovo i pucaćete od samopouzdanja: Ovih 8 saveta pravo su blago, provereno rade

Mnogo je razloga zašto nekim ljudima nedostaje samopouzdanja, a iskustva iz prošlosti su jedan od njih. Način na koji je neko odgajan i tretiran kao dete može uticati na ceo njihov budući stav.

Takođe, u današnje vreme, marketing ima za cilj da natera ljude da se osećaju kao da im stalno nešto nedostaje tako da im može reći da kupe neki proizvod kako bi popunili tu prazninu.

Mnogo ljudi mora da radi na svom samopouzdanju i možda će vam ovih osam saveta biti od koristi.

1. Pokušajte da ignorišete svoja ograničavajuća uverenja

Ponekad ljudi imaju tendenciju da se koncentrišu na stvari za koje misle da su neizvodljive za njih i puštaju da ih te misli sputavaju. Oni umanjuju svoje sposobnosti i puštaju negativnosti da preplave njihove živote. Kada se takvi trenuci pojave pred vama, preokrenite stvari i recite sebi da možete pokušati. Nije strašno pokušati, a ako uspete, dokazaćete sebi da vam ništa nije nedostižno, samo treba malo da se potrudite.

2. Suočite se sa svojim strahovima i steknite kontrolu nad svojim životom

Kada dozvolimo da nas strah obuzme, skloni smo da izgubimo kontrolu nad svojim životima i izgubimo samopouzdanje. Dakle, umesto da se predamo našim najvećim strahovima, možemo odlučiti da ih pogledamo pravo u oči. To je jedini način da ih osvojimo i ostavimo jednom zauvek. To je lična pobeda koja nam pokazuje kako možemo da kontrolišemo svoje živote bez obzira na sve.

3. Ne upoređujte se sa drugima

U studiji iz 2018. istraživači su otkrili da ljudi koji se upoređuju sa ljudima na društvenim mrežama osećaju veliku zavist. I kako su osećali zavist prema drugim ljudima, tako su se osećali strašno i u sebi. Da biste to pobedili, uvek morate da se podsećate na svoje uspehe u životu i stvari koje ste do sada postigli. Ono što vidite na mrežama nije uvek tačno.

4. Budite samouvereni

Stres i nedostatak samopoštovanja su ono što ljudima često čini nedostatak samouverenosti u svakodnevnim aktivnostima. Ali ovo je veoma važna komunikacijska veština koja čini da vas drugi poštuju i pokazuje da se uvek zalažete za svoja prava. Način na koji stojite i način na koji formulišete svoje reči igra veliku ulogu u tome da se vaša poenta čuje i poštuje.

5. Vodite računa o svom umu i telu

Postoje četiri stvari koje su vašem mozgu i telu potrebne da bi ostvarili svoje vrhunske sposobnosti: dobra ishrana, vežbanje, san i meditacija. A to su takođe aktivnosti koje vam pomažu da povećate svoje samopouzdanje i da izgledate samouverenije u društvu. Sve četiri ove aktivnosti dokazano povećavaju samopoštovanje i samopouzdanje, dok vam daju pozitivniji stav.

6. Ne plašite se da preuzmete zasluge za svoja dostignuća

Neki ljudi se plaše da će hvalisanje svojim dostignućima učiniti da izgledaju arogantno. Ali, ovo je netačno, jer stavljanje do znanja vašim šefovima da je nešto što ste uradili dovelo do nečega divnog može biti od velike koristi za vas. Ne samo to, već ćete se takođe osećati dobro kada znate da za vaš dobar rad znaju oni koji su tu najvažniji. Naravno, morate biti sigurni da koristite pravi jezik i stav.

7. Uspostavite kontakt očima

Ako vam je ovo teško, možete početi sa odnosom 80/20 i koncentrisati se na njihove oči 80 odsto vremena i na nešto drugo 20 odsto vremena. U početku može biti teško, ali vremenom ćete primetiti da će vam nivo samopouzdanja porasti. Takođe ćete primetiti da će vaši odnosi postati jači i trajati duže.

8. Naučite novu veštinu

Niko ne zna sve ili je savršen u onome što već zna, što znači da je rast uvek opcija. Možete se obratiti podkastima i mentorskim knjigama za inspiraciju i početi da radite na svojim veštinama. Kako vaše znanje raste, videćete da i vaše samopouzdanje raste na najbolji mogući način. Popunjavanje praznina za koje osećate da imate neće vas izgraditi samo u sopstvenim očima, već i u očima drugih.

