Usne govore mnogo o vama čak i kada ćutite: Dobro pogledajte i sve će vam se kazati samo

Zanimljiva su tumačenja ličnosti koja se oslanjaju na položaj i izgled pojedinih delova lica kao što su usne, čelo, nos, oči…

Istočnjački filozofi pronalazili su različite načine da iz pojedinih osobina čoveka „iščitaju“ njegovu ličnost, potencijale i talente, te da procene sklonosti za neke zdravstvene probleme.

Poznati je, tako, da postoji ceo sistem dijagnostike na osnovu boje i izgleda kože, sklonosti mašćenju ili perutanju kože lica, te na osnovu crvenila ili bubuljica koji se na nekom delu lica mogu pojaviti.

Tako se, recimo, još od davnina smatra da bubuljice na bradi mogu biti povezane s hormonskim promenama, odnosno ženskim menstrualnim ciklusom, a oni na obrazima sa zdravljem pluća.

Tako se, na primer, veruje da visoko i široko čelo upućuje na inteligenciju i prvenstveno mentalni pristup prema rešavanju problema, bez mnogo emocija koje bi ometale put do njegovog rešenja. Takva osoba jaka je u logičkom razmišljanju, a ne može se lako prepustiti mašti i sanjarenju. To odlikuje matematičare ili mašinske inženjere.

Ako je kod nekog dominantna sredina lica, reč je o vrlo ambicioznoj osobi koja teži napredovanju i stalnim promenama nabolje, spremnoj da žrtvuje mnogo toga da bi ostvarila ambicije, da posao stavi ispred porodice, da sve podredi visokim ciljevima.

Ljudi kod kojih je dominantan donji deo lica uživaju u fizičkom izražavanju energije i skloni su rizicima, možda bokseri ili rvačima, npr. Praktični, svaku ideju u glavi odmah testiraju u praksi, bez gubljenja vremena.

Ljudi koji imaju široko lice umeju da budu vrlo samouvereni. Često imaju i veći razmak između očiju, što upućuje na visoku toleranciju i strpljenje. To su ljudi koji se mogu koncentrisati na detalje, odnosno mnogo ih više zanimaju detalji nego šira slika problema. Odlični analitičari, mogu biti dobri menadžeri, ali i savetnici, a snaći će se i u IT industriji.

Oni sa uskim licem jesu ljudi su koji se oslanjaju na iskustvo i znanje, a ne intuiciju. Zato znaju biti nespremni na nove situacije i probleme jer nemaju iskustva kako da reaguju. Ako su oči jako približene, imaju smisla za detalje.

Ljudi sa okruglim licem vrlo su povezani s prirodom, vole druženje i prijatnu atmosferu. Najčešće je reč o ljudima koji su vrlo opušteni, ne odaju utisak da ih bilo šta može iznervirati i često je zaista tako. Jako cene porodične vrednosti i porodična druženja. Ako se dogodi da moraju birati između porodice i posla, uvek će izabrati porodicu. Strpljivi su i staloženi, pa su dobri pregovarači.

A šta nam sve usne mogu reći?

Velike usne – brbljivci

To su ljudi koji su obično centar zabave gde god da se pojave i u stanju su da ožive i najdosadniju rođendansku zabavu za tren – vrlo dobro se osećaju kad su u centru pažnje i bez problema sipaju šale iz rukava. No, važno im je da druga strana pokaže da ih pažljivo sluša i uživa, ako nije tako, lako mogu postati zajedljivi i ogorčeni, kao da im je uskraćena nagrada za to što ulažu. Kad treba pronaći neku ulicu, potražite na ulici ljude s punim usnama i raspitajte se kod njih kuda dalje, velika je verovatnoća da će vas rado osobno odvesti do tamo i usput – zabavljati.

Male usne – ćutljivci

Ljudi s malim usnama nastoje da zadrže svoju privatnost, razmišljanja i osećanja daleko od drugih i znaju kako to da učine. To su ljudi kojima bez straha možete poveriti tajnu jer će je sigurno čuvati. Vrlo su oprezni i ne vole nepredviđene situacije. Neće se, na primer, osećati dobro u sobi punoj nepoznatih ljudi. U situacijama na koje nisu navikli znaju postati grubi, pa i neugodni, pogotovo ako imaju osećaj da ih neko prisiljava da otkriju stvari koje ne žele poveriti drugima.

Ravne usne s uglovima nadole – pesimisti

To su ljudi koji baš u svakoj situaciji očekuju najgore i uvek u svemu pronađu stotinu problema. Dobra strana toga jest da vam takav saradnik može biti koristan jer će vas sigurno upozoriti na sve probleme koji se u poslovnom procesu mogu pojaviti, jer je to obično prva stvar kojom se bave. Loša strana je to što takvi ljudi deluju kao da nisu motivisani za hvatanje u koštac s problemima (jer nemaju rešenja), te to što će vjerojatno i na druge preneti deo svog defetizma.

Ravne usne s uglovima nagore – optimista

Ovo je odličan saradnik ako u timu već imate osobu s ravnim usnama okrenutima nadole, jer ljudi s usnama zavijenim „u smeška“ uvek očekuju dobro i vesele se svakom koraku koji treba da naprave ka uspehu. Takvi ljudi će vas motivisati i uneće pozitivnu energiju i vrlo su korisni ako krećete u realizaciju nekog projekta. Ali pazite da ne podlegnete euforiji, jer – za razliku od pesimista koje smo spomenuli – oni mogu vrlo lako zanemariti važne detalje. Zato ih je dobro oboje imati u timu.

Ravna linija usana – staloženi

Ovi ljudi imaju staložen pogled na budućnost. Obično su u stanju da sagledaju sve aspekte situacije i ako im se čini da su izgledi dobri, biće vrlo optimistični i svojim optimizmom lako će zaraziti cijelu ekipu i povešće je prema uspehu. S druge strane, kad stvari izgledaju loše, znaju da postanu pesimistični. Od njih ćete sigurno dobiti uravnoteženo mišljenje o projektu, pa ih je korisno imati u odeljenju za planiranje.

