Uspešni ljudi ovo nikad ne rade pre spavanja, u tome i jeste tajna njihovog uspeha

Uspeh se postiže velikim i napornim radom.

Međutim, održavanje uspeha je u tome da imate dobre dnevne navike i da se oslobodite nezdravih – noćnih. Ne samo da ćete biti uspešni u karijeri, bićete i zdraviji, smireniji i srećniji.

Ukoliko želite da znate kako se uspešni ljudi ponašaju pre nego što utonu u san i šta nikada ne rade pre spavanja:

1. Ne odgovaraju na mejlove, pozive i poruke

Mislimo da uspešni ljudi ne prestaju da rade… da rade 24/7. Ali oni istinski uspešni nisu baš takvi. Oni znaju kada da uključe i isključe svoje radno dugme. Svesni su da ih rad van radnog vremena može sagoreti, pa ne rade ništa u vreme za spavanje. Većina čak isključuje obaveštenja, jer ne žele ni da čuju da im se neko obraća. Takva disciplina ih je i dovela tamo gde jesu.

2. Ne zadržavaju se na negativnim mislima

Kakve god misli dozvolimo da nam uđu u um, šta god da odlučimo da razmišljamo, imaće uticaj na to kako živimo svoj život. Dakle, umesto da biraju negativne misli, oni radije razmišljaju o pozitivnim stvarima. Neizbežno je da neke negativne misli poput „Šta ako propadnem, jer sam loše investirao?“ ili „Uh, mislim da pravim veliku grešku baveći se umetnošću“…

Ali istinski uspešni ljudi bi ih konstatovali i zaustavili. Negativne misli su uvek glasnije noću, posebno kada smo sami. Ono što čini uspešne ljude drugačijima jeste to što neće dozvoliti da ih negativne misli uznemiravaju – uopšte.

3. Neće se napiti niti prejesti

Uspešni ljudi ne uskraćuju sebi da s vremena na vreme piju vino i jedu nezdravu hranu. Koja je svrha uspeha ako ne možete da uživate u hrani? Ali za razliku od mnogih drugih, oni jedu i piju umereno. Znaju da previše alkohola nije samo loše za san, već će sutradan platiti za to. Ko želi mamurluk tokom važnog sastanka? Definitivno ne ljudi koji streme uspehu.

4. Ne vežbaju intenzivno

Iako je vežba uvek dobra, postoje trenuci kada može da izazove više štete… a jedan od tih trenutaka je kada radite naporne vežbe kada je gotovo vreme za spavanje. Ako zaista želite da uradite 50 sklekova i sat kardio treninga, uradite to četiri sata ranije. Na taj način se vaše telo ne pumpa neposredno pre spavanja. Neki uspešni ljudi vežbaju noću, ali lagano.

5. Ne prave listu obaveza za sledeći dan

Uspešni ljudi vole da prave planove i liste obaveza ih uzbuđuju. Ali oni to neće učiniti kasno uveče. Ne žele da im misli o poslu uđu u podsvest. Uostalom, zar nije dovoljno što rade ceo dan? Oni pišu svoje liste obaveza pre završetka radnog dana. A kada završe, više neće ni razmišljati o stvarima koje treba da urade.

6. Ne tračare s partnerom

Budimo realni, tračevi su ponekad zabavni, a i najuspešniji među nama povremeno vole malo sočnih tračeva. Ali oni to ne bi smatrali toliko posebnim da bi to učinili pred dragoceno vreme za spavanje. Kada njihov partner, na primer, iznese neke zanimljive sitnice o komšiji, oni bi se obavezali da budu ljubazni, ali će odabrati da se bave važnijim stvarima… kao što je čitanje knjige.

7. Ne zaboravljaju da meditiraju

Mentalno blagostanje je izuzetno važno za uspešne ljude. Oni znaju da ne mogu stići daleko ako su uznemireni ili pregoreni, ili se samo osećaju loše. Oni brinu o svom umu i svom telu. Uspešni ljudi smatraju da je veoma korisno smiriti um. Zato se rado prepuštaju bilo kojoj vrsti rituala koji može očistiti njihov um i duh, bilo da se radi o molitvi, dubokom disanju ili čak slušanju ASMR-a.

8. Ne preskaču brigu o sebi

Čak i ako je već ponoć i ako su iscrpljeni, uspešni ljudi brinu o sebi pre nego što se opuste. Peru zube, umivaju lice, peru noge i presvlače se u odeću za spavanje. Za uspešne ljude rutina nege je nešto što se ne preskače. Uspešni ljudi veruju u moć malih navika.

9. Ne skroluju po internetu

Neće se zadržavati na forumima i gledati video-zapise o mačkama do ponoći. Koliko god bilo primamljivo opuštati se na internetu od stresnog dana, oni znaju da to ne može doprineti njihovom rastu. Zapravo, to može biti štetno za njihovo blagostanje, dovesti do nesanice i lošeg sna, jer to mozak drži budnim i stimulisanim. Zato stavljaju telefon što dalje.

10. Nisu opsednuti svojim greškama

Ako su napravili ogromnu grešku, neće sami sebe kinjiti – posebno ne noću kada treba da spavaju. Neće stalno ponavljati kako su napravili greške i razmišljati o tome kako bi to moglo bolje uraditi. Znaju da zadržavanje na prošlim greškama neće ništa promeniti. Pomiriće se sa prošlošću i reći sebi da sledeći put budu bolji. Ne žele da im greške unište noć.

11. Nisu opsednuti budućnošću

Uspešni ljudi su izuzetno ambiciozni. Uvek razmišljaju o budućnosti… osim kada je vreme za spavanje. Oni znaju da planiranje i sanjarenje, ma koliko inspirativni bili, mogu sačekati jutro. San pomaže budućnosti tako što će sutradan biti zdravi i budni.

12. Ne pokušavaju da reše problem

Postoji vreme za rešavanje problema – a to svakako nije tačno pre spavanja. Veoma uspešni ljudi su dovoljno mudri da zadrže pitanja – bilo da su u pitanju njihova karijera ili lični život – za sledeći dan. Dovoljno su mudri da znaju da se zdrave odluke najbolje donose kada se um i telo odmore, prenosi Superžena.b92.net.

