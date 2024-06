Vaše ime i prezime otkrivaju da li ćete imati novca u životu: Izračunajte odmah

Vaše ime i prezime nije slučajno odabrano, već nosi u sebi značenje koje vam može odrediti životni put.

Naime, kombinacija brojeva i slova vašeg imena može otkriti da li ćete lako u životu dolaziti do novca ili ćete morati da novac mukotrpnim radom zaradite svaki dinar. Da bi ste to saznali da li vaše ime može da vam donese novac, morate znati kako to da izračunate:

Prvo napišite svoje ime i prezime, pa u tabeli ispod pronađite broj koji odgovara svakom slovu. Nakon toga je potrebno da saberete brojeve imena i prezimena odvojeno, a onda saberete i ta dva broja.

Sabirajte sve dok ne dobijete jednocifren broj.

1: A, F, N, V

2: B, G, Nj, Z

3: C, H, O, Ž

4: Č, I, P

5: Ć, J, R

6: D, K, S

7: Dž, L, Š

8: Đ, Lj, T

9: E, M, U

Broj 1

Broj jedan teži ka tome da uvek bude prvi.Ovakve osobe se trude da savršeno obavljaju svoj posao jer oni znaju da im od toga zavisi njihovo samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge osobe i ne računaju na tuđu pomoć. Njih više zanima rad nego sticanje kapitala to jeste novca.

Broj 2

Osobe „pod“ brojem dva uvijek imaju uza se partnere koji im pomažu oko toga kako da dođu do novca. Njih partner obično izdržava, zapošljava ili im obezbjeđuje uslove kako bi uspeli da realizuju svoje poslovne potencijale i prilike. Potencijal osoba broj dva najviše dolazi do izražaja kada rade u grupi ili timu.

Broj 3

Ove osobe možda i najviše vole novac, ali do njega dolaze veoma teško. Međutim, ako uspeju da sopstveni biznis povežu sa potrebom da se zabavljaju, onda ni ovim osobama neće manjkati novca. Glavna karakteristika je njihova kreativnost i spremnost za rad.

Broj 4

Ljudi sa ovim brojem ni do čega ne dolaze lako i uvek moraju da se pomuče. Takođe moraju da ulažu neverovatne napore za svaki njihov uspeh i da se odriču zabave zbog posla. Često ćete čuti da odbijaju poslove koje vole, a sve to zbog bolje plaćenih poslova.

Broj 5

Ove sobe su ležerne i njihova najveća zarada ih očekuje na putovanjima ili u inostranstvu. Osobe koje nose u imenu broj pet su veoma prilagodljive i obično imaju dobru intuiciju. Takođe imaju sposobnost koja im pomaže da ne troše novac tamo gde bi ga ostali potrošili.

Broj 6

Osobama broj šest su potrebni ljudi koji su istomišljenici i sa kojima će se povezati. „Šestice“ najveći uspjeh ostvaruju kroz porodični biznis. Ako osobe pod brojem šest ne uspeju da se zaposle u zajednici, može da se desi da čitav život provedu u bedi i siromaštvu.

Broj 7

Sedmice najviše vole kada otkrivaju tuđe tajne, jer im to ide od ruke, a od toga mogu i solidno da zarađuju. U stanju da žrtvuju novac samo da se bave onim poslovima koje vole i u koje vjeruju. Ako im je sudbina takva da ne moraju da brinu o finansijama, uživaće u potpunosti.

Broj 8

Ljudima „Osmicama“ je najvažnije da budu dobro plaćene za ono što rade. One nisu sposobne samo da zarade novac, već su sposobne i da ih dupliraju. Jedna od njihovih glavnih karakteristika je da umeju da ulože novac tako da se on bukvalno sam od sebe umnožava.

Broj 9

Ljudi koji imaju broj 9 u imenu tragaju za poslovima koji će im doneti brzu i laku „lovu“ kao i veliki novčani profit. Njihova glavna osobina je nestrpljivost, a to je za njih velika prepreka u radu i u zarađivanju. “Devetke” ako shvate da se trud ne mora uvek isplatiti iz prve, imaće veliku šansu da se obogate.

