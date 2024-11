Većina ljudi prilikom odlaska u WC pravi grešku koja može ozbiljno da ugroziti zdravlje, upozoravaju lekari

Dermatolog Skot Valter je na društvenim mrežama govorio o uobičajenoj grešci u kupatilu koju svi pravimo.

Činjenica je da većina nas ima svoje rutine kada ide u toalet, ali često ne razmišljamo mnogo kada idemo u toalet, samo sednemo, obavimo posao, obrišemo, operemo ruke (što je veoma važno!) i to je otprilike to, piše LADBible. Međutim, čak i u kupatilu izgleda da postoje neka pravila – od toga kako stavljate toalet papir na držač do toga koliko puta morate da obrišete nakon velikog pražnjenja creva. Prema dr Volteru (@denverskindoc) koji radi u Hil centru za dermatologiju u Koloradu, SAD, posle defekacije ne treba uopšte da se brišemo, već da uradimo nešto mnogo korisnije za naše zdravlje.

Na TikTok-u je zamolio svoje pratioce da ga slušaju, čak i ako smatraju da je tema nezgodna ili odvratna za razgovor. U svom videu objašnjava prednosti korišćenja bidea umesto običnog toalet papira. „Jednostavno rečeno, da li biste ikada pomislili da očistite svoje prljave ruke suvim papirnim ubrusom?“ upitao je dr Valter svoje saputnike. „I upravo to radimo kada koristimo toalet papir. To je prljavo područje i čistimo ga suvim papirom. Osim što su ekološki prihvatljiviji, što je dodatna vrednost, bidei zapravo imaju dokazane zdravstvene prednosti.’

On je objasnio da korišćenje bidea omogućava viši nivo higijene jer se koža bolje čisti i na njoj ostaje manje bakterija. „Kao dermatolog mogu reći da je upotreba bidea mnogo bolja za kožu i izaziva mnogo manje iritacije u poređenju sa toalet papirom. Odličan je za ljude koji su već skloni problemima sa intimnim predelom, kao što su osip, fisure ili hemoroidi – objasnio je on.

Štaviše, istakao je, redovno pranje posle defekacije smanjuje učestalost urinarnih infekcija kod žena zbog manjeg prenosa bakterija. „Prvi bide sam dobio pre nekoliko godina i sada mi je teško da zamislim život bez njega. Dobra vest je da su veoma pristupačni. Dakle, čak i ako samo želite da ih isprobate, to nije veliko ulaganje. Pomislite samo na sav novac koji ćete uštedeti na toalet papiru“, savetuje dr. Valter.

Njegov video izazvao je brojne komentare, a jedna osoba je napisala: ‘#teambidet forever! Ne mogu da verujem da ga nisam imao ranije. Osnovni model košta manje od 40 dolara i nije ga teško instalirati.’ Drugi pratilac se zapitao: „Ne razumem kako je ovo dobro za životnu sredinu. Pokvasiš se zbog njega, pa kako se osušiš?’. Dr. Volter je brzo objasnio: „Neke imaju ugrađene sušare za vazduh. Ali čak i ako se osušite sa malo toalet papira, i dalje koristite možda desetinu onoga što biste inače koristili.’

(večernji list)

