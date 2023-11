Velika razlika u godinama je novi trend među parovima, sva pravila su porušena pokazuju najnovija istraživanja

Staro nezvanično pravilo da podelite svoje godine na pola i dodate sedam i da je to idealna starost za vašeg partnera, „ako volite mlađe, naravno“, kaže psihoterapeut i autor Tobi Ingem.

Ali danas je to zastarelo razmišljanje.

Da li ste ikada razmišljali o vezi s nekim ko je 20 godina stariji? Ili možda 15 godina mlađi?

Prema stručnjacima, ako tražite partnera putem aplikacija za upoznavanje, sledeće godine će vam se mnogo češće nuditi značajno stariji ili značajno mlađi. Barem tako kažu iz aplikacije za upoznavanje “Bumble”, koji na osnovu odgovora 25.000 samaca predviđa da će „velika razlika u godinama“ biti pravi trend u 2024. godini.

„Samci više neće tražiti savršene partnere i neće obraćati pažnju na vremenske okvire, već će više ceniti emocionalnu ranjivost, samoprihvatanje i deljenje prioriteta sa partnerom“, kažu iz Bumblea.

Prema psihoterapeutu i autoru knjige Retroaktivna ljubomora, razumevanje toga, Tobi Ingem, ne postoji savršena razlika u godinama.

„Nekada je postojalo nezvanično pravilo da podelite svoje godine na pola i dodate sedam i da je to idealna starost za partnera, ako volite mlađe, naravno. Sada je to verovatno zastarelo“, kaže on.

“Mislim da je ranije ljudima bilo važnije da im partneri budu vršnjaci ili barem da pripadaju istoj generaciji jer bi tako više toga delili. Međutim, u novije vreme, to postaje manje bitno, a mladi ljudi manje se opterećuju tim faktorom. Godine su im manje bitne u poređenju s prethodnim generacijama, a prioritet im je kvalitet odnosa”, istakao je, prenosi Večernji.hr.

Iako su romanse sa razlikom u godinama sve češće i time sve normalnije, još uvek nas neki ekstremi znaju iznenaditi, a u tu kategoriju spadaju i Dejv Epstin i njegova supruga Džeki, između kojih je 42 godine razlike. Od njihovog venčanja priznaju da su se suočavali sa brojnim kritikama, ali to im nikada nije bilo važno. Par danas živi u SAD-u, a upoznali su se dok je 70-godišnji Dejv bio na odmoru u Džekinoj rodnoj zemlji, Filipinima. Uprkos tolikoj razlici u godinama, tada 21-godišnja Džeki je, već nakon nekoliko sastanaka, odlučila da se preseli sa Dejvom u SAD.

Sedam godina kasnije veza im je, kako kažu, bolja nego ikad, a redovno na TikToku dele videa koji dokumentuju njihovu ljubav. Ipak, i negativni komentari su redovni pa mnogi smatraju da je Džeki sa svojim suprugom samo zbog novca. Njima kritike ne smetaju i insistiraju na tome da je njihova ljubav prava, piše Mirror.

