Verenik joj pred samo venčanje priredio hladan tuš, zbog dve reči internet grmi: ‘Nemoj se udati, ostaćeš bez svega!’

Nekad davno predbračni ugovor sklapali su samo slavne osobe i bogataši, a danas to radi sve više „zaljubljenih golupčića“. Mnogi ljudi smatraju da su predbračni ugovori neukusni i neromantični, dok drugi smatraju da je to praktično i korisno. Predbračni ugovor je definitivno tema o kojoj treba razgovarati pre nego što se verite jer bi u suprotnom moglo doći do svađe.

Jedna žena to je naučila na teži način kada joj je verenik ničim izazvan rekao da želi predbračni ugovor, a rezultat toga uzeo je danak u njihovoj vezi. Ona je na društvenim mrežama tražila savet i pitala da li je preterala.

„Moj verenik i ja smo u vezi od srednje škole. Živeli smo zajedno oko tri i po godine na fakultetu, a onda sam ga ostavila jer je tokom poslednje dve godine dao otkaz na poslu, padao je ispite i nije ništa radio osim spavao i igrao videoigre. Nije plaćao svoj deo stanarine i računa, ali je očekivao da ja čistim i kuvam dok radim dva posla i školujem se“, počela je svoju ispovest devojka.

Nekoliko godina kasnije njih dvoje ponovo su završili u vezi, a žena je otkrila da je on bio na terapiji, sabrao se i postao „tako dobar čovek“.

Platila mu je deo školovanja i automobila

„Živimo u različitim gradovima zbog posla. Sada smo vereni, ali on je pod ugovorom pa se očekuje da se preselim kod njega. I on je upravo kupio kuću jer je hipoteka za trosobnu nekretninu bila jeftinija od plaćanja najma jednosobnog stana. Uložio je 15.000 dolara, a od mene očekuje da svaki mesec platim 900 dolara za račune i s time nemam problema“, otkrila je.

Stvari su pošle po zlu kada je verenik spomenuo predbračni ugovor u vezi s kućom u koju je uložio veliki deo novca.

„Razumem želju da zaštiti imovinu, ali mi smo zajedno od naše 15. godine i ako to saberemo – on meni duguje novac. Morala bih da se preselim i pronađem novi posao u gradu u kojem on živi“, otkrila je devojka i dodala da je ona pristala na predbračni ugovor.

„Pristala sam, ali sam mu rekla da on treba da podmiri dug koji ima prema meni i da treba da sklopimo ugovor o lizingu. To ga je uvredilo i izuzetno uzrujalo. Imamo overen ugovor jer sam ja podigla kredit od 10.000 dolara nakon što je on izgubio stipendiju. Ja sam taj dug plaćala, iako je novac on potrošio, i nikad od njega nisam tražila novac“, ispričala je frustrirana devojka.

„Njegov auto je koštao 6000 dolara, a ja sam mu za njega pozajmila 2500 dolara. Nikada nisam dobila ni novčića natrag, iako je rekao da će ga vratiti. Dve godine sam plaćala sama sve račune nakon što je on ostao bez posla. I to sve sam mu spomenula i rekla da bi bilo pošteno da mu plaćam tržišnu cenu sobe. Živimo na jugu i to je 500 do 650 dolara s uključenim režijama. Takođe sam od njega počela da tražim da plati polovinu računa za veterinara jer jedna od naših mačaka ima dijabetes“, ispričala je.

‘Nemoj se udati za tog klovna’

Devojka je dalje rekla da je njen verenik to sve prihvatio „poput šampiona“, ali da zna da je on pod stresom i tužan što uopšte tako razgovaraju.

„Osećam se krivom jer nikada nisam očekivala da mi vrati novac koji sam na njega potrošila. Ali, kad mi je predložio predbračni ugovor rastužila sam se i onda sam sastavila sastavila svojih troškova na njega i to ga je povredilo. Jesam li otišla predaleko?“, upitala je devojka ostale korisnike interneta.

Mnogi su je uveravali da nije u krivu, a neki su, pak, primetili da postoji veći problem.

„Mislim da je tvoj zahtev bio potpuno razuman. Ako želi predbračni ugovor, prvo morate da poravnate račune. Ne razumem kako očekuje da se ne uvrijediš predbračnim ugovorom, a istovremeno ga je povredio tvoj zahtev za onim što ti duguje“, napisala je jedna žena.

„Nemoj se udati za tog klovna. Ostaćeš bez svega, bez obzira na predbračni ugovor“, „Zaista si verena za njega? Za istu osobu koja te finansijski iskoristila i za to ne mari. Uzmi tih 900 dolara koje mesečno moraš da mu daješ i nađi dobrog savetnika. Neka to bude jako, jako duga veridba dok ne razmisliš šta dalje da uradiš“, samo su neki od komentara, kako prenosi Net.hr.

