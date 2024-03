Verujte ovim signalima: Najlakši način da proverite da li vas svekrva voli ili ne

Odnos između svekrve i snaje često može biti izvor svađa, kako porodičnih tako i bračnih. Iako postoje snaje koje se odlično slažu s majkom svoga supruga, mnoge mlade žene nemaju tako idiličan odnos.

Ukoliko ste sumnjali, sada sa sigurnošću možete znati da li vas njegova majka voli ili ne. Ovo su sigurni znaci.

Imate osećaj da vas ne voli

Ženska intuicija je jača nego što mislite i ako se u blizini svekrve uvek osećate neprijatno i neprihvaćeno, verovatno za to postoji opravdan razlog, čak i ako nije toliko očigledan.

„Intuicija je moćan alat koji bi trebalo mnogo češće da koristite. Velike su šanse da ste, ako nešto osećate, oko toga i u pravu“, kaže psiholog Andžhula M. Sing Bais i savetuje da u tom slučaju pokušate da popravite odnos sa svekrvom, jer ne mora zauvek da ostane takav.

Često spominje njegovu bivšu devojku

Ima li išta gore od slušanja hvalospeva vaše svekrve na račun neke bivše devojke njenog sina koju je obožavala? Teško. A to je i poprilično očigledan znak da vas svekrva baš i ne voli i da bi vas rado zamenila dotičnom bivšom. No psiholog Mišel Leono upozorava da je moguće i da vaša svekrva to radi potpuno nesvesno i bez namere da vas povredi i savetuje da uvek o nečemu takvom porazgovarate s partnerom koji će sigurno bolje znati o čemu je tačno reč te vam pomoći i u rešavanju ovog problema.

Stalno vas kritikuje

Neki ljudi su po prirodi kritički nastrojeni i moguće je da taj problem ima i sa svima ostalima. No ako svekrvu poznajete već dovoljno dugo da znate da ne kritikuje nikog osim vas, onda je problem verovatno nešto dublji. A situacija u kojoj biste se definitivno trebali da se pobunite jeste ako kritikuje vaše životne stavove i tada slobodno možete da zatražite pomoć svog supruga, odnosno njenog sina.

„Nemojte dopustiti da se izvuče pod izgovorom da ne želi da posreduje između vas dve, jer biste vaš partner i vi uvek trebali da delujete kao tim“, ističe seksolog Džes Oreili.

Ignoriše vas

Verujemo da će se mnoge od vas složiti da je ignorisanje još gore od neprestanog kritikovanja. Uz to je i jedan od očiglednijih znakova da vas neko, odnosno u ovom slučaju vaša svekrva, ne podnosi.

„Ako vas svekrva isključuje iz porodičnih rasprava i planova ili vas ne spominje kada priča o svom sinu, verovatno joj niste baš najdraža osoba“, kaže bračna savetnica Ejpril Dejvis i dodaje da vas ovakvo nezrelo ponašanje od zrele osobe ne bi trebalo puno iznenaditi jer je uobičajeno.

Izostavlja vas

Zaboravila je da postavi pribor za vas na porodičnoj večeri? Nije vas uopšte ni pozvala na večeru? Ako vas vaša svekrva „slučajno“ izostavlja iz svega, verovatno to zapravo radi namerno jer vas – ne voli. No u ovoj situaciji budite oprezne jer je moguće i da vas svojim ponašanjem pokušava naterati na grešku, poput histeričnog ispada pred ostatkom porodice, upozorava terapeut Mišelin Vejsil.

Ne ispituje vas o vašem životu

Iako niko ne voli kada ga neko preterano ispituje oko privatnog života, s druge strane je lepo znati da nekoga zanima čime se bavite, što vas veseli i slično. Stoga, ako vas svekrva stalno „davi“ pitanjima oko posla ili hobija, to je puno bolji znak nego kada je o vama baš ništa ne zanima, ističe terapeut Kimberli Heršenson.

