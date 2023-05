Vojnički trik koji deluje kod 96 odsto ljudi: Kako da zaspite za samo 2 minuta

Vojna metoda je stari trik za spavanje koji je isprobala i testirala američka vojska i navodno ova metoda će vas uspavati za samo dva minuta. To je zato što ona takođe radi u intenzivnim okruženjima – poput bojnog polja, piše Glamour Magazine.

Dakle, velike su šanse da ako vojska može da koristi ovu metodu u okruženjima sa tako visokim stresom, onda je vrlo verovatno da može da radi u normalnim uslovima kod kuće u spavaćoj sobi.

Tehnika je opisana u knjizi iz 1981. pod nazivom „Opusti se i pobedi: performanse šampionata“ i objašnjava kako su metod razvili vojni komandanti da bi rešili problem previše umornih ili iscrpljenih vojnika.

Kako funkcioniše vojna metoda?

Opustite svaki mišić u telu, počevši od čela do nožnih prstiju. Počnite tako što ćete opustiti mišiće na čelu. Opustite oči, obraze, vilicu i fokusirajte se na disanje. Posle toga, spustite se do vrata i ramena. Uverite se da vam ramena nisu napeta. Spustite ih što niže možete i držite ruke opuštene sa strane, uključujući šake i prste. Zatim zamislite topli osećaj koji ide od vrha glave do vrhova nožnih prstiju. Počnite da dišete duboko, opuštajući mišiće od grudi do stopala, a zatim ponovo zamislite taj topli osećaj, ali ovog puta pustite ga da ide od srca sve do nožnih prstiju.

Opustite ramena koliko god možete. Dišite i uverite se da vam ramena i ruke ostanu opušteni i duboko udahnite, a zatim polako izdahnite. Pročistite svoj um.

Dok se opuštate, veoma je važno da očistite svoj um od svakog stresa, pa zamislite da ležite u kanuu okruženi čistom jezerskom vodom ili ležite u visećoj mreži. Svaki put kada počnete da razmišljate o bilo čemu drugom, ponavljajte ove reči 10 sekundi: „Ne razmišljaj. Nemoj misliti. Ne misli“.

Izdahnite, opustite grudi, a zatim se opustite sve do stopala. Nakon šest nedelja prakse, ova tehnika će biti efikasna kod 96 odsto ljudi koji je isprobaju.

Prema dr Sanjivu Kothareu, specijalisti za spavanje i šefu pedijatrijske neurologije u Cohen Children’s Medical Center u Njujorku, korišćenje ove tehnike može vas naučiti kako da zaspite brže.

Obučavanje vašeg mozga da brže zaspi je ‘kognitivna bihejvioralna terapija’, rekao je Kothare, dodajući da postoje dva važna principa koja treba imati na umu kada trenirate svoj mozak da zaspi: Ne pokušavajte da zaspite kada niste umorni, već pokušajte da se fizički umorite ili nekako zaspite. Vežbajte ograničavanje sna.

„Savetujemo pacijentima sa nesanicom da ne idu rano u krevet samo da bi zaspali“, rekao je Kothare.

Takođe, nemojte se baviti drugim aktivnostima u krevetu, kao što je čitanje knjige ili gledanje televizije, jer će vas ove stvari uspavljivati. Krevet je jedina stvar koja bi trebala biti povezana sa snom.

„Kada budete spremni da zaspite, prigušite svetlo da melatonin počne da raste, zatvorite oči, dišite na usta, fokusirajte se na stomak i uradite tačno ono što vojna metoda kaže, a to je da opustite celo telo, uhvatite neke prijatne misli u umu, zamislite mrak i slično“, savetovao je Kothare.

On se takođe slaže da je ponavljanje reči: „nemoj misliti, nemoj misliti“‘ način da se zamene ili ućutkaju suvišne misli.

Kada da posetite svog doktora zbog nesanice?

Ako vam ova metoda koja će vam pomoći da brže zaspite ne radi i ako već duže vreme patite od nesanice, trebalo bi da posetite svog lekara opšte prakse, posebno u sledećim slučajevima: promena navika spavanja nije uspela mesecima, imate problema sa spavanjem, vaša nesanica utiče na vaš svakodnevni život i teško se nosite sa njom, prenosi 24sata.hr.

