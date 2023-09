Započnite ciklus sreće! Tri proverena načina da oterate loše stvari iz života

Ne postoji osoba koja je stalno dobro raspoložena. U redu je da nam nekad nije dobar dan, ipak nije dobro da nas tmurno osećanje preplavi neki duži period.

A kada dođe taj dan da se osećate loše, postoje tri jednostavna načina na koja možete sami sebe da oraspoložite.

1. Pogledajte fotografije svoje dece, prijatelja ili kućnih ljubimaca koje vas usrećuju

Kad se udubite u sliku, razmislite o tome zašto vas baš ta slika čini srećnima – možda vas podseća na nešto smešno ili nežno, možda je u pitanju neki dan koji ste proveli srećni i zadovoljni. Šta god bilo u pitanju, istraživanja pokazuju da razmišljanje o prethodnim događajima i iskustvima može da izazove iste radosne emocije.

2. Započnite dan s pozitivnom izjavom o sebi koja se temelji na činjenicama

Motivacioni govori koje čovek upućuje sam sebi podižu samopouzdanje, jer ono što mislimo utiče na naše postupke i emocije. Treba imati na umu da motivacioni govor ili reči koje upućujemo sebi moraju biti utemeljeni na činjenicama. Ako kažete: “Ja sam jako dobar roditelj” to može da bude istina, ali ako ste loše raspoloženi, izgledi su da nećete verovati sami sebi.

Zato je bolji primer “Ja sam super roditelj jer sam odveo svoje dete u park posle škole i znam da ga je to jako usrećilo”. Što je izjava konkretnija, to je verovatnije da ćete joj verovati – i to je veća verovatnoća da će vam pomoći da se bolje osećate.

3. Svakog dana pohvalite tri osobe

Istraživanja pokazuju da ćete ovako steći prijateljstva i veće samopouzdanje – jer su komplimenti često uzvraćeni. Odmah ćete se osećati bolje. Zato započnite već danas vaš ciklus sreće.

