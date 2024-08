Zašto oči kod bebe imaju baš ovakvu boju? Iznenadićete se

Zašto oči kod bebe imaju baš ovakvu boju?

Nove bebe obično imaju očaravajuće plave oči, koje se kasnije mogu promeniti u zelene ili smeđe. Ovo je zbog niske količine melanina, pigmenta koji određuje boju očiju i nalazi se u zeničnom delu oka. Melanin, koji takođe utiče na boju kose i kože, reaguje na svetlost i može se tamniti pod njenim uticajem.

Boja očiju zavisi od pigmentacije strukture zvane šarenica, koja okružuje malu crnu rupu u sredini oka (zenicu) i reguliše količinu svetlosti koja ulazi u oko. U očima nema plavog, zelenog ili sivog pigmenta – jedini pigment prisutan je braon, čija količina određuje da li će oči biti svetle ili tamne.

Kada se završava promena boje očiju?

Promena boje očiju obično se završava između 6. i 9. meseca života, kada se razvije potrebna količina pigmenta. Do prve godine života, boja očiju je već uglavnom određena, ali kod nekih dece može doći do promena do 6. godine, a kod oko 10% ljudi tokom celog života.

Kako genetika utiče na boju očiju?

Boja očiju je nasleđena i zavisi od gena roditelja. Postoji nekoliko gena koji utiču na boju očiju. Međutim, roditeljski genetski kod uključuje i gene njihovih roditelja i predaka, što može dovesti do toga da dete ima drugačiju boju očiju u odnosu na roditelje zbog gena bake i deke. Genetske varijacije ponekad mogu dovesti do neočekivanih rezultata, pa ne postoji jednostavna formula za određivanje boje očiju deteta.

Ako oba roditelja imaju smeđe oči, postoji 6% šanse da dete može imati plave oči. Ako oba roditelja imaju plave oči, 99% dece će imati plave oči, ali ne mogu imati smeđe. Kod roditelja sa zelenim očima, 75% dece će imati zelene oči, dok 1% može imati smeđe.

Šta je heterohromija?

Heterohromija je stanje u kojem dete može imati različite boje očiju – na primer, jedno oko može biti plavo, dok drugo smeđe. Ovo stanje nastaje zbog nedostatka ili viška melanina u šarenici oka. Najčešće je urođena, benigna i rezultat genetskog nasleđa ili genetskih mutacija tokom embrionalnog razvoja.

U nekim slučajevima, heterohromija može biti simptom drugog stanja koje se javlja pri rođenju ili se razvija ubrzo nakon toga. Ako vaše novorođenče ima oči različitih boja, posavetujte se sa pedijatrom koji će vas uputiti na pregled kod oftalmologa.

(avaz.ba)

