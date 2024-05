Zašto se loše veze najteže prebole: 4 razloga nas sputavaju, a jedan je ključan

Zvuči kontradiktorno, ali – najgore veze je najteže prevazići. Stručnjaci su saglasni da je odlazak od nekoga do koga vam je nekada bilo stalo težak, ali je još teže kada se prema vama ponašaju loše.

I tu se otvara pitanje kako je to moguće – da vam je teže da napustite lažljivog, manipulativnog partnera od ljubaznog, promišljenog, nežnog, pažljivog? Iako deluje neverovatno, ovo je zapravo čest slučaj i, kako piše britanski Metro, za to postoji mnogo psiholoških razloga.

Kvin Klark, pisac i istraživač koji je specijalizovan za složeni posttraumatski stresni poremećaj, kaže da je loša veza ona koja izaziva značajnu količinu uznemirenosti zbog ponašanja osobe u vezi. U njoj ste izolovani i odvojeni od porodice i prijatelja, postiđeni i često u zapećku i sopstvenog života.

„Često je fizičko, emocionalno ili mentalno zlostavljanje, manipulacija, laganje, varanje, ponižavanje u ovakvim odnosima. Sve to dovodi do nezdravih obrazaca ponašanja. Ono što svako ko nije učestvovao u ovakvom odnosu treba da zna je da loše veze nisu takve na početku i onda dođete do tačke kada želite da se sve vrati na staro, stalno ste oslonjeni na prošlost, a sadašnjost je očajna. To sećanje na dobra vremena je ono što vezuje za pogrešnu osobu”, navodi Klark.

Mislimo da ne zaslužujemo bolje

Ako mislite da ne zaslužujete zdravu ljubav, zašto se ne biste uhvatili za ono šta ste dobili, čak i ako vas to ne ispunjava? Veća je verovatnoća da ćemo nastaviti da pokušavamo ili se nadamo da ćemo moći da „popravimo“ lošu vezu ako imamo nisko samopoštovanje i mislimo da je ta veza najbolje što možemo da tražimo, kaže psiholog Sara Li.

Uložili ste vreme i energiju

U poslovanju postoji nešto što se zove „zabluda o nepovratnim troškovima“ koja pokreće odluke. To znači da je veća verovatnoća da će ljudi nastaviti sa nečim nakon što su uložili vreme, novac ili trud, čak i kada to prestane da bude vredno. Isto može da se primeni na odnose.

„Zaista je teško odustati od nečega kada se osećate kao da ste toliko uložili u to“, dodaje Sara Li.

Toksične veze su ono na šta smo navikli

„Ponekad postajemo skoro programirani i verujemo da treba da se zadovoljimo sukobima, dramama i svađama“, kaže Kris Rajli, a psihoterapeut Šarlot Pardi kaže da su se negativni elementi normalizovali za nas.

„Stvari poput verovanja da je ljubav uslovna, da je određeni nivo agresije ili emocionalnog odsustva normalan u vezi, da se u odnosima mogu očekivati kontrola, kritika i konkurencija“, objašnjava Šarlot.

Ova „normalizacija” je mogla da počne još u detinjstvu.

„Ako ste prošli kroz traumu u mladosti i možda ste imali narcisoidnog roditelja, rođaka ili nekoga u mladosti, to je nešto što jednostavno treba da prihvatimo“, dodaje Šarlotz Pardi.

Loša veza može izazvati zavisnost

Loše veze su nepredvidive. Jednog trenutka, sve je slatko kao med. Sledeće, taj med je izmakao i davite se u sirćetu. Zato pokušavate ponovo, vratite se po još, nadajući se da ćete ovog puta okusiti med.

Ova nepredvidljivost je iscrpljujuća, neodrživa – i neverovatno zavisna.

Najbolji saveti za prevazilaženje loših veza

– Izgradite svoju mrežu podrške, uobičajeno je da vas partneri izoluju od prijatelja i porodice

– Shvatite da ste možda vezani za traumu i da će vam možda trebati pomoć oko mentalnog zdravlja

– Obratite pažnju kada je vaš bivši koristi emocije poput stida, razočaranja, krivice da bi vas izmanipulisao da radite određene stvari

– Pogledajte druge odnose u svom životu i primetite da li u njima ima problema kontrole, kritike ili konkurencije

– Postavite zdrave granice o tome kako želite da vas tretiraju u budućim vezama i počnite da ih primenjujete u svim odnosima kojima su potrebni, uključujući prijateljstva i odnose sa roditeljima

– Razmislite o tome kako možete da poboljšate svoj odnos sa sobom radeći na sopstvenoj vrednosti, briga o sebi i shvatanje vaših potreba su takođe važni.

