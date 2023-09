Zašto se nekada budimo sa glavoboljom?

Razlozi za bolove u glavi na početku dana su različiti. Kada se pojavi jaka glavobolja, jedina pomisao nam je da ona što pre prestane. Često je bolna, iscrpljujuća, smeta našim dnevnim aktivnostima i obavezama. Uzroci jutarnje glavobolje su mnogobrojni

Jutarnje glavobolje obično nas bude pre svitanja, mada istraživanja pokazuju da se one mogu javiti i kada se probudimo. Smatra se da oko 50 odsto ljudi ima jutarnju glavobolju.

Često se javlja posle neprospavane noći, malo sna, kada smo pod stresom. Na jutarnju glavobolju mogu da utiču hrana, alkohol, stres i jako svetlo.

Bez obzira da li ste skloni migrenama, tenzionim glavoboljama ili klaster glavoboljama možda ćete moći da smanjite njihovu učestalost tako što ćete identifikovati šta ih izaziva.

U ranim jutarnjim satima javljaju se migrenozne glavobolje, kao i glabobolje povezane sa apnejom u snu. Prema novim istraživanjima poremećaj sna može da ukaže na početak migrene, koja vremenom može da postane i hronična.

Postoji nekoliko vrsta jutarnjih glavobolja podeljenih prema tipu tupog, oštrog ili pilsirajućeg bola: migrena, klaster glavobolja, tenziona glavobolja.

Kao posledica nedostatka sna javlja se nesanica koja je najčešći uzročnik jutarnje glavobolje. Ako su glavobolje česte preporuka je poseta lekara.

Naučne studije došle su do zaključka da pacijenti sa migrenom imaju 2,5 puta veću verovatnoću da postanu depresivni i anksiozni. Istraživači ističu da poremećaji mentalnog zdravlja takođe mogu da dovedu do nesanice, a to povećava rizik za nastanak jutarih glavobolja. Tako pacijenti koji imaju migrenu imaju veću mogućnost da budu depresivniji od ljudi koji nemaju migrenu.

Apneja i hrkanje u snu mogu biti uzrok jutarnjih glavobolja. Škripanje ili stiskanje zuba poznato je kao bruksizam. Javlja se tokom noći usled poremećaja sna. Istraživači smatraju da su glavobolje povezane sa bruksizmom posledica poremećaja u temporomandibularnom zglobu vilice. Ova vrsta glavobolje lokalizuje bol u blizini slepoočnica.

Naprezanje mišića vrata

Glavobolje u ranim jutarnjim satima mogu da budu posledica naprezanja mišića u vratu. Izbor jastuka je važan jer on treba da nam pomogne da imamo udoban položaj tokom sna koji je važan za kičmu i vrat.

Dobar san, kao i njegovu dinamiku mogu da poremete lekovi, naročito oni koji se koriste za lečenje poremećaja sna. Glavobolja nastala zbog prekomerne upotrebe lekova protiv bolova takođe je uzročnik jutarnje glavobolje.

Previše sna takođe može da izazove pojavu jutarnje glavobolje zbog poremećaja cirkadijalnog ritma i neuronskih puteva u mozgu.

