Zbog ovoga deca idu na terapiju kad odrastu: Prekinimo obrasce koji su nas trovali u detinjstvu

Postoji nekoliko fraza koje nikako ne treba da izgovarate svojoj deci

Reči koje roditelji izgovaraju mogu deci naneti mnogo štete i više nego što zamislite. Možda vam neka rečenica, na prvi pogled, deluje bezazleno, ali verujte da nije tako.

Šenon Moronej, terapeutkinja i specijalista za traume u Torontu kazala je da ima mnogo klijenata koji se sećaju tačnih reči koje su korišćene da ih omalovaže, ili ponište.

– Ono zbog čega mnogi dolaze kod mene kao odrasli jeste da razbiju neku neistinu koju su vezali za sebe kada su bili deca i koja sada izaziva pravi haos u njihovom životu – kazala je ona.

Postoji nekoliko fraza koje nikako ne treba da izgovarate svojoj deci koliko god da je svakodnevnica izazovna i koliko god da ste pod stresom.

Zato što ja tako kažem

Znamo da nekada nije lako dati objašnjenje, pa da biste prekratili vreme i muke posegnete za ovom frazom.

Zato što sam ja tako rekao – bez ikakvog objašnjenja, a detetu je za svako „ne“ potrebno objašnjenje. I čak mu treba ponuditi neko „da“ – ovo možeš reći/uzeti/uraditi umesto toga.

Prestani da plačeš

Nema ništa gore nego reći uznemirenom detetu – prestani da plačeš ili ću ti ja dati pravi razlog da plačeš. Roditelji ne pričaju o detetovim željama i potrebama koje su prouzrokovale plakanje, a to je važno jer je svako ponašanje uzrokovano nekim osećanjem koje je, opet, proizašlo iz neke potrebe.

Umesto te problematične izjave možda nije loše detetu reći – vidim/razumem da se osećaš ljuto i OK je da se sada tako osećaš. Potom, još malo procenite situaciju, utvrdite koja je detetova primarna potreba, pa pokušajte da je zadovoljite.

Naravno, važno je razgovarati i o ponašanju i kako ono treba da se menja.

Šenon kaže da roditelji treba da dozvole deci da plaču jer će se tako verovatnije otvoriti nešto dublje ako postoji u korenu njihove tuge.

Na primer, kada dete radi domaći zadatak i polomi olovku i plače – to može da bude zato što je imalo težak dan u školi ili je vršnjak rekao nešto podlo.

– Kada kažete „to je samo olovka, prestani da plačeš“, biće veća verovatnoća da prenese na unutrašnji, mentalni plan sva osećanja koja su u korenu problema- rekla je Šenon.

Vidi kako brat/sestra može ili ume

Možda vam se čini da je upoređivanje sa drugom decom odlična motivacija. Ali ono što dete čuje je samo da njegovog brata ili sestru volite više ili da je on ili ona gori. To stvara osećaj zavisti, što može dugoročno da dovede do problema sa samopoštovanjem.

Bilo šta vezano za vaše ili njihovo telo

Terapeutkinja upozorava da razgovor o izgledu ili telu deteta može da dovede do poremećaja u ishrani koji će eskalirati u odraslom dobu.

Čak i hvaljenje mršavosti podstiče dete da misli da je njegova vrednost usredsređena na to da bude mršavo.

Takođe, roditelji treba da vode računa o tome kada daju izjave na svoj računa kao što je „ugojio sam se“ jer dete to može da shvati kao poruku da mora fizički da se promeni da bi bilo dovoljno dobro.

Šenon savetuje i da se o hrani razgovara kao o nečemu u čemu treba da se uživa, a ne samo o gorivu koje treba da se sagori tokom vežbanja.

Ostavi me na miru!

Roditelj koji ne treba povremeni odmor od dece verovatno ne postoji ili to neće priznati, međutim problem je kada odbijanje deteta postane rutina. Izjavama poput „Ne smetaj mi“ i „Ostavi me na miru“ možete ih odbiti od sebe, poljuljati im samopouzdanje i s vremenom mogu da pomisle kako s vama ne mogu pričati jer ste uvek previše zauzeti.

Požuri ili ćeš ostati sam

Pretrpani raspored, rokovi, saobraćaj, nedostatak sna samo su neki od razloga ove tako korišćene roditeljske poštapalice. Međutim, ako svom detetu svakodnevno, dok pokušava da nađe svoje ćebence govorite da požuri, stvorićete mu osećaj krivice, a nećete ga nimalo požuriti. Naprotiv, mogao bi još više da se spetlja. Probajte da pronađete malo smireniji način da ubrzate stvari. Recite mu da ćete mu malo pomoći, ali da je super što se trudi ili jednostavno uzmite više vremena za neke stvari za koje pretpostavljate da bi mogle duže da traju.

Kako to ne umeš, to je lako

Ono što je vama lako, detetu sigurno nije. Ako smatrate da postoji lak način da savlada određeno gradivo onda mu ga morate pokazati, a ne postavljati pitanja koja će ga samo činiti nervoznim.

