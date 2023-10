Želite da postanete milioner? Ovo je 7 navika uspešnih ljudi, a jedna će vas posebno iznenaditi

Od malih nogu živimo s idejom da je dobro biti uspešan, a mnogi maštaju da postanu milioneri. Svi mi sanjarimo, trudimo se i marljivo radimo kako bismo postigli uspeh, ali koliko nas stvarno uspeva u tome? Malo je takvih. Priče o uspehu ne moraju uvek da obuhvataju spektakularne skokove ili revolucionarna dostignuća; često se radi o malim koracima, o usvajanju navika koje kriju ključ uspeha.

To su one navike koje čine razliku u konačnom postizanju ciljeva. Iako važi ona da su ‘najlepše stvari u životu besplatne’ i svakako bi se moglo raspravljati o ideji uspeha, lepo je biti finansijski stabilan i imati sređen život. A kako doći do toga? Put je dug, ali uz ovih 7 koraka svakako je olakšan.

Istraživanje sprovedeno na 5000 ispitanika

Socioekonomista po imenu Randal Bel posvetio je više od četvrt veka proučavajući više od 5000 ljudi iz različitih društvenih slojeva, uključujući profesionalce, studente, penzionere, nezaposlene i milionere. Nakon dubokog razmišljanja i razumevanja njihovih svakodnevnih navika, Randal je identifikovao sedam ključnih navika i praksi koje dele uspešni ljudi. Ove spoznaje objavio je u svojoj knjizi pod naslovom ‘Me We Do Be: The four cornerstones of success‘. Randal je proučavao razne rituale, od pisanja zahvalnica do zajedničkih porodičnih obroka, ističući kako male navike koje praktikujete svakodnevno mogu imati značajan uticaj na vaš ukupni uspeh. Te ‘navike bogatih’, kako ih Randal naziva, mogu biti vaš tajni priručnik za uspeh ako ih dosledno primenjujete. Evo kojih sedam ključnih navika su dokazano donele uspeh mnogim ljudima, prenosi Mixer.hr.

1. Nameštanje kreveta

Izvršavanje prvog zadatka u danu može vam pružiti osećaj ponosa i delovati kao snažan podsticaj da se nosite s još jednim zadatkom… i još jednim… i još jednim. Prema rečima dr. Bela, oni koji svako jutro uredno nameste krevet imaju čak 206,8 posto veću verovatnoću da će postati milioneri.

Autor tvrdi da ovakva praksa, poput nameštanja kreveta ujutro, postavlja pozitivan okvir razmišljanja od samog početka dana. Postavljanje namere da se obave mali zadaci tokom dana vodi prema sveukupno produktivnijem danu. Čak i pisac Čarls Dig, dobitnik Pulicerove nagrade, ističe važnost ovakvih navika u svojoj knjizi ‘Moć navike’. On naglašava kako je ova ‘ključna navika’ povezana s poboljšanom produktivnošću, povećanim osećajem blagostanja i boljim upravljanjem finansijama.

2. Trening

Nakon što jednom započnete s redovnim vežbanjem, teško je prestati! Vežbanje i fizička aktivnost imaju izuzetan uticaj na vaš um, telo i dušu, čineći vas efikasnijima i spremnijim za svaki novi dan. Dr. Bel otkriva zanimljivu činjenicu da su čak i oni koji su svakodnevno vežbali samo 15 minuta statistički bili izuzetno uspešni u različitim aspektima svog života. Mnogi uspešni i imućni ljudi kunu se u važnost ranojutarnje fizičke vežbe, pa ćete neretko čuti kako svoj dan započinju već u 4 ujutro upravo – treningom.

3. Čitanje

Mogli bismo reći da izreka ‘Danas čitaš, sutra vodiš’ nije samo inspirišući citat, već i stvarnost za mnoge milionere. Dr. Bel otkriva da postoji veza između čitanja i višeg obrazovanja, prihoda i opšte sreće. On dodaje da osobe koje pročitaju sedam ili više knjiga godišnje imaju čak 122% veću verovatnoću da će postati milioneri u poređenju s onima koji nikada nisu pročitali nijednu knjigu ili su pročitali samo jednu do tri knjige.

4. Rano ustajanje

Nekome je dobro poznato da rani odlazak na spavanje i ranije ustajanje čini čoveka zdravim, bogatim i mudrim! Ispostavlja se da i mnogi uspešni ljudi praktikuju ovu rutinu, započinjući svoj dan pre većine ljudi. Dr. Bel nije prvi koji je primetio ovaj uobičajeni obrazac ponašanja među milionerima. Tokom petogodišnjeg istraživanja sprovedenog na 177 samostvorenih milionera, autor Tomas Korli otkrio je da se skoro polovina tih ljudi budi čak tri sata pre početka dana.

Rano ustajanje pruža vam prednost u suočavanju s neizbežnim izazovima svakodnevnog života. To znači da, čak i ako se neočekivane situacije pojave, i dalje imate dovoljno vremena da ostvarite sve što ste planirali za taj dan. To jutarnje vreme poboljšava fokus i produktivnost te vam pomaže da ostvarite svoje ciljeve.

5. Pristojnost

Lako je izgubiti se u slavi, ali oni koji ostanu skromni i pristojni verovatno će očuvati svoj uspeh. Dr. Bel sugeriše da postoji snažna veza između uspeha i pristojnog ponašanja. Zapamtiti male detalje o drugima, biti uljudan za stolom, čestitati rođendane svojim bližnjima i izražavati zahvalnost, sve su to osobine povezane s uspehom.

6. Ravnoteža između privatnog i poslovnog života

Ključ uspeha leži u postizanju ravnoteže između vašeg profesionalnog i ličnog života. Iako se možda osećate izuzetno uspješno zbog profesionalnih dostignuća, snažni međuljudski odnosi su ključni za unutrašnju sreću i ispunjenje. Dr. Bel primećuje da ‘oni koji su u zadovoljavajućim romantičnim vezama imaju značajno veću verovatnoću da će biti srećni i ostvariti više prihoda’. On citira statističke podatke koji podupiru ovu tvrdnju i dodaje da ‘oni koji redovno jedu zajedno kao porodica imaju 41% veću verovatnoću da će biti srećni i 43% veću verovatnoću da će zarađivati više od 100.000 dolara godišnje’. Ovo potvrđuje važnost uspostavljanja i održavanja ravnoteže između profesionalnog i ličnog života.

7. Planiranje dana unapred

Imati jasan dnevni plan može vam pomoći da uklonite nepotrebni ‘nered’ koji ometa vašu produktivnost. Ključ je postaviti jasne ciljeve, pratiti svoj napredak i osećati zadovoljstvo u tome što radite. Dr. Bel primećuje da oni koji vode kalendar i spisak obaveza imaju čak 289% veću verovatnoću da će postati milioneri u poređenju s onima koji nemaju organizovani raspored. Dodaje i da uspešni ljudi često ‘dokumentuju svoje spoznaje’. Bil Gejts i Ričard Branson, jedni od najpoznatijih milijardera, veruju u važnost vođenja beleški kao alata za postizanje uspeha.

