Žena 2 nedelje nije jela ove namirnice posle14:30: ‘Telo mi se potpuno transformisalo’

Samo dve nedelje pre najvažnijeg dana u svom životu, Loren Levinson odlučila je da promeni svoju ishranu i rutinu vežbanja. Iako su pripreme za venčanje već bile u punom jeku, Loren se nije osećala onako kako je želela nakon što je venčanica pristajala – primetila je izbočene grudi i višak sala na rukama i leđima. To je bio trenutak kada je odlučila da uzme stvari u svoje ruke.

Na svom Instagram profilu otvoreno je podelila svoju odluku: prestala je da konzumira ugljene hidrate i mlečne proizvode kako bi izgledala i osećala se bolje na svoj veliki dan.

Stroga, ali pametna dijeta

Već u prvim danima promene navika u ishrani rezultati su bili veoma vidljivi. Iz ishrane je izbacila hleb, peciva, skrob, prerađene šećere, alkohol i sve mlečne proizvode. Rezultat je bio manji struk i vizuelno vitke ruke – upravo ono što je želela.

Da bi postupak bio efikasan i zdrav, Loren se obratila poznatom ličnom treneru Dejvidu Kiršu. Njegov savet joj je pomogao da strukturira ishranu i fizičku aktivnost na održiv način.

Vežbajte pet puta nedeljno i fokusirajte se na porcije

Kao deo svog plana, Loren je trenirala pet puta nedeljno, kombinujući jogu i trening snage. Jedan od Kiršovih ključnih saveta bila je kontrola porcija i pravilno vreme konzumiranja hrane.

Savetovano joj je da konzumira ugljene hidrate najkasnije do 14:30, birajući one bez glutena i one na bazi celog zrna. Umesto rigoroznih dijeta, Loren se fokusirala na osećaj lakoće, boljeg oblika tela i zdravijeg načina života.

Meni bez žrtvovanja ukusa

Loren je dve nedelje pratila jelovnik koji je uključivao sve neophodne hranljive materije, ali u kontrolisanim količinama. Za doručak je odabrala crnu kafu, kuvano jaje i hleb od celog zrna bez glutena. Ručak je bio bogat proteinima i vlaknima – salata od kelja sa grilovanom piletinom i kinoom. Večera je bila lagana, ali hranljiva: losos pečen sa limunom i maslinovim uljem.

Ova ishrana omogućila joj je da održi nivo energije, ne oseća glad, ali i da ostane unutar ciljanog kalorijskog unosa. I što je najvažnije – nije imala osećaj da se lišava.

Ključ je u ravnoteži

Levinson naglašava kako njen cilj nije bio samo da izgubi kilograme, već da postigne osećaj zadovoljstva u sopstvenom telu. Nije se držala ekstremnih pravila, već je naučila da upravlja količinom i vremenom konzumacije hrane. Taj uravnotežen pristup omogućio joj je da dođe do željenog izgleda bez stresa i s osećajem kontrole.

(Klik.hr)

