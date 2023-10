„Život bez prijateljstva je ništa“: Ovo su znaci da je vaše prijateljstvo pravo

„Život bez prijateljstva je ništa“, rečenica je koju je Ciceron izgovorio i do danas se pokazala kao veoma tačna.

Ipak, mnogi vrlo teško raspoznaju prijateljstvo, dok drugi nisu u stanju da budu nekome prijatelji.

Međutim, postoje smernice koje nam ukazuju na to da li nam je neko pravi prijatelj, ali i da li smo mi toj osobi.

Ovom tematikom bavila se psiholog Andrea Bonior koja tvrdi da ovi znakovi jasno ukazuju na to da li nekoga u životu možete oslovljavati sa „prijatelju“ bez obzira na to da li se poznajete od osnovne škole ili vam je ta osoba nedavno ušla u život.

Ako vam je neko prijatelj, morate mu verovati i on mora verovati vama

– Vaš najbolji prijatelj je ona osoba za koju ste sigurni da vas nikada neće izdati. To poverenje ide od toga da ste sigurno da će ta osoba čuvati vaše tajne, pa do toga da će se pojaviti uvek kada vam je potrebna.

– Dakle, ako ste se dogovorili da se negde nađete, nema neizvesnosti da do toga neće doći. Jednostavno znate da ako se vaš prijatelj ne pojavi da se nešto ozbiljno dogodilo – smatra Bonior.

Možete mu se obratiti u bilo koje doba dana ili noći

Oduvek se znalo da vam je prijatelj osoba kojoj uvek i na bilo koju temu možete da se obratite.

Takođe, prijateljstvo možete prepoznati i po tome da je nevažno da li ćete toj osobi poslati SMS-poruku, ili ga pozvati telefonom, možda se videti s tom osobom lično da biste nešto zatražili od nje. Ovaj oblik prisnosti jasno ukazuje na pravo prijateljstvo.

U vašem odnosu postoji doslednost

Ukoliko ste s nekim najbolji prijatelj dugo vremena onda se verovatno ne čujete i ne viđate svakoga dana, ali uprkos tome znate da se vaš odnos nije promenio. Jednostavno ste svesni da ako svog prijatelja ne čujete i po 20 dana, da vam je on prijatelj.

S druge strane, psiholozi tvrde, da uoliko je neko tek ušao u vaš život i pretenduje da vam postane najbolji prijatelj jednostavno morate provoditi zajedno mnogo vremena kako biste to i postali.

Oni ističu da s nekim moramo provesti 180 sati da bismo ga upoznali i shvatili da nam je pravi prijatelj. Kao i da se uvek čujemo i viđamo s tom osobom, te ostajemo dosledni u tome kako bismo održali prijateljstvo.

Pokazujete prijatelju svoju ranjivu stranu

Da bi vam neko bio osoba od poverenje morate joj reći svoje tajne, zaplakati pred njom, pokazati sve svoje slabe tačke i nemati strah da će ta osoba to zloupotrebiti. Ukoliko postoji osoba s kojom to možete, onda je to vaš prijatelj.

Takođe, i vama je stalo do te osobe i kada je njoj loše ni vi se ne osećate dobro. To je još jedan jasan znak da vam je to prijatelj.

Podržavate i motivišete jedni druge

U prijateljstvu je veoma važno kako utičete na vašeg prijatelja i on na vas. Ukoliko se posle razgovora sa tom osobom osećate bolje i poletnije, znači da vam ta osoba prija i da bi trebalo da nastavite druženje s njom.

Ukoliko zna da vas posavetuje i kada joj iznesete neki plan, ume da vas podrži i podstakne, to je jasan znak da je reč o prijateljstvu.

Prvo prijatelja obaveštavate o važnim dešavanjima u životu

Ovo pravilo nije nužno i ne mora da ukazuje na jačinu vašeg prijateljstva, ali je važno. Ukoliko ste dobili povišicu, ili ste odlučili da se venčate logično je da ćete o tome najpre obavestiti sebi najbliže osobe.

Ukoliko vaš najbolji prijatelj nije prvi na listi osoba koje ćete obavestiti, onda bi trebalo da bude među prvima posle najbližih članova porodice. Dakle, najbolji prijatelji moraju biti u rangu s članovima vaše najuže porodice.

Delite iste vrednosti

Psiholozi smatraju da je moguće da budete najbolji prijatelj sa ljudima koji su vam potpuno različiti, ali je bolje da to bude osoba koja sa vama deli iste vrednosti.

Ukoliko s nekim imate dosta zajedničkog, lakše ćete se razumeti, ta osoba će vam ukazati šta je ispravno učiniti.

Ako skrenete s pravog puta ta osoba će znati da ste jednako vaspitani i koje su vaše želje bile pre donošenja loših odluka, te će biti u stanju da vam pomogne.

Zajedno i u dobru i u zlu

U prijateljstvu je kao i u braku- veoma važno da se podržavate i kada je dobro i kada je loše.

Mnogi su mišljenja da će vam se prijatelj jednako dobro pokazati i kada vam je život „hod po trnju“, ali i kada vam „cvetaju ruže“. Ukoliko je ta osoba bila tu za vas u oba slučaja, nesumnjivo se radi o vašem najboljem prijatelju.

