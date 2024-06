Život dug i srećan, a novčanik uvek pun: Ako poslušate moćan savet baba Vange sve to možete imati

Baba Vanga čuveni vidovnjak iz Bugarske poznata je po zanimljivim proročanstvima od kojih su se mnoga ispostavila kao tačna.

Postala je svetski poznata tek nakon smrti, zbog ispunjenog proročanstva o napadu na Svetski trgovinski centar 2001. godine.

Za dug i zdrav život Vanga je ponudila sledeći recept:

– Leti što više treba da hodate i to bez obuće: dodir sa zemljom veoma je važan.

– Deci dozvoljavajte da se u prašini igraju, kako bi imali što češće neposredan dodir sa prirodom.

– Treba se često kupati u vodi u kojoj su kuvane lekovite livadske trave, čajevi. Tako se neposredno kroz kožu najbolje unose lekoviti sastojci.

– Jednom nedeljno jedite kuvano žito i pijte njegovu vodu.

– Tečna hrana, sa što više vode i prirodnih sastojaka (supe, čorbice sa povrćem), najbolja je. Mlečni proizvodi posebno su zdravi.

– Ne treba unositi previše hrane: da je organizam stvoren za to, imali bismo dva stomaka, a ne jedan.

– Raž je veoma značajna u zdravoj ishrani. Treba jesti raženi hleb.

-Što manje mesa i masnoća!

– Cigarete i duvanski dim morate izbegavati!

– Može te popiti jednu do dve čašice rakije dnevno pre jela, radi dezinfekcije i bolje cirkulacije.

– Smanjite konzumaciju šećera na minimum.

– Čuvajte se stresova.

– Ukoliko ste u mogućnosti, radite posao koji volite.

