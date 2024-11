Znate li koliko košta podizanje deteta do 18. godine? Nemci su izračunali, i to precizno!

Prema Nemačkom zavodu za statistiku, u 2018. godini parovi su u proseku potrošili 763 evra mesečno za dete (9.756 evra godišnje). Samohrani roditelji s jednim detetom takođe su u proseku potrošili samo 53 evra manje (8.520 evra godišnje), piše Feniks magazin, prenosi Investitor.

Hrana, odeća i stanovanje čine više od polovine izdataka, dok samo 15 odsto izdataka se daje za kulturne sadržaje, aktivnosti u slobodno vreme i zabavu. Kako pišu nemački mediji, ako porodica ima više dece, troškovi malo padaju.

S dvoje dece troškovi iznose 1.267 evra mesečno (umesto 1.526 evra), s troje 1.770 evra (umesto 2.289 evra). To je verovatno zbog toga što su neke potrebne stvari za dete već tu, od starije dece.

Ako pogledate pojedinačne godine detetovog života, postaje jasno: što je potomak stariji, to postaje skuplji. Prema podacima Nemačkog zavoda za statistiku, roditelji troše oko 679 evra mesečno za šestogodišnje dete (8.148 evra godišnje), za dete od dvanaest godina to je u proseku 953 evra (11.436 evra godišnje). Do 18. godine dete košta ukupno gotovo 165.000 evra, pišu nemački mediji i navode kako je taj iznos u mnogim regionima moguće kupiti nekretninu srednje veličine.

Kad je sama škola u pitanju, roditelji moraju puno da ulažu. Prema članku objavljenom na eltern.de, osnovnoškolska deca u nekim saveznim zemljama plaćaju više od 100 evra po školskoj godini. Ti se troškovi obično udvostruče u srednjoj školi.

Naravno, ove brojke su samo prosek. Definitivno postoje načini na koje možete uvek iznova uštedeti novac. Oprema za bebe, uključujući dečja kolica i stolice za hranjenje, mogu se kupiti i polovni, baš kao i dečja odeća.

