5 predrasuda o Ribama koje su zapravo živa istina

Svaki horoskopski znak prate razne predrasude vezane za njihovo ponašanje i karakter. Među znacima o kojima postoji najviše stereotipa svakako su Ribe. Međutim, u njihovom slučaju te predrasude su zapravo – istina.

Previše su osetljive

Većina Riba će prvo pokušati da se odbrani od ovog stereotipa, ali će na kraju priznati da njihova osetljivost nije mit već živa istina. Osetljivost je proizvod velike količine emocija koje su u njima i zbog kojih sve shvataju lično.

Često su nerealne

Niko ne zna kako da pobegne od stvarnosti tako dobro kao Ribe. Nekada namerno ne želi da se suoči sa realnošću situacije u kojoj se nalazi, a ponekad joj jednostavno treba vremena da se suoči sa njom na svoj način i pod sopstvenim uslovima, pa stoga nestaje u svom imaginarnom svetu gde je sve kako treba da bude. .

Velika su zlopamtila

Ribe brzo opraštaju, ali nikada ne zaboravljaju. Kada pomislite da se ni ne sećaju čime ste ih povredili, podsetiće vas na to, obično usred svađe ili svađe.

Previše su lakoverne

U početku, Ribe uvek vide samo najbolje u ljudima. Nažalost, to znači da im nedostaju njihove loše strane i to im se često vraća. Pustiće ljude u svoj život sa punim poverenjem i bez rezerve, ne računajući na to da mnogi nemaju dobre namere.

Veoma su ćudljive

Ribe u jednom trenutku mogu biti veoma uznemirene i beskrajno tužne, a u sledećem zaborave na sve i ponovo zrače srećom. Takva promena raspoloženja može biti čudna, ali zapamtite da su u svakom trenutku jednostavno takvi kakvi jesu i da ništa ne kriju od vas.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.