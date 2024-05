Astrolog otkrio magični datum za venčanje u 2024. koji donosi beskonačnu sreću!

Najbolji datum za venčanje 2024. godine je otkriven! Pripremite se da stanete na ludi kamen i krenete putem u sreću uz savete astrološkinje Lise Stardust, prenosi klix.ba.

Ova godina je godina rasta i inspiracije, pod uticajem drvenog zmaja prema kineskom horoskopu. Drveni zmaj je poznat po svojoj borbenosti za ono što voli, čineći ovo idealnim vremenom za ozbiljnije korake u vezi“, izjavila je astrološkinja.

Savetuje parove da obrate pažnju na broj osam prilikom planiranja venčanja, jer je to srećan broj u kineskom horoskopu, simbolizujući beskonačnost. Zato je osmi avgust posebno povoljan dan za venčanje, padajući na osmi dan osmog meseca.

Kada su u pitanju ostali srećni datumi za venčanja, najviše ih je u martu, maju i junu, posebno srećnih perioda od 1. do 23. marta, 25. do 31. marta, 1. do 23. maja i od 25. maja do 23. juna.

Parovi bi trebalo da izbegavaju datume sa brojem četiri, jer je povezan sa smrću u lunarnom kalendaru.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.