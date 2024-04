Horoskop za maj po ciganskim kartama: Neke znakove čeka luda sreća i brdo novca, neki će proći kao bosi po trnju

Evo šta čeka svaki od znakova u mesecu maju po proricanju ciganskih karti

OVAN

MISAO – VESELJE – PUTOVANJE

Ljubav

Potraga za „onim pravim“ ili „onom pravom“ nikada nije bila lakša nego tokom ovog meseca! Univerzum je izgleda spremio neka lepa iznenađenja slobodnim Ovnovima – dobili ste na poklon dobro raspoloženje, komunikativnost i vedar duh i sada se samo čeka „ljubavna varnica“. Veći broj izlazaka, društvenih dešavanja, zabava – na jednoj od njih možete se jako zainteresovati za osobu koja ili ima kontakte sa inostranstvom, ili je širokog duha i obrazovanja. Stvari će se između vas dvoje brzo zahuktavati – držimo vam palčeve da potraje! Ukoliko ste u dužoj emotivnoj vezi – neki od vas će ozbiljno razmišljati o unapređivanju ili ozbiljnosti vašeg odnosa. Moguće je da ćete sa voljenom osobom krenuti da pravite planove o budućnosti. U vašim bračnim zajednicama vladaće uglavnom solidna situacija. Nemojte je kvariti svojim eventualnim razmišljanjem o nekoj priči „sa strane“.

Posao

Nova poslovna partnerstva i saradnje zaokupiće vaša razmišljanja i uglavnom ćete gro svoje inicijative i aktivnosti usmeravati na tu stranu. Povoljni uslovi za sklapanje novih poslovnih ugovora, naročito ako se oni na bilo koji način vezuju za strane firme ili inostranstvo. Karte vam savetuju da ovog meseca u nekim eventualnim napetim situacijama sačuvate hladnu glavu, dobro razmislite i ne odlučujete na prečac, impulsivno. Nekih promena i obrta situacija će biti, ali ovo ne bi trebalo da drastičnije utiče na vas.

Zdravlje

Prva dekada meseca je vreme većeg iscrpljivanja, blagog energetskog pada i moguće smanjenog imuniteta. Ostatak meseca je povoljan u zdravstvenom segmentu. Srčani bolesnici i oni sa promenljivim krvnim pritiskom neka obrate pažnju na poslednju dekadu maja.

BIK

ISTINA – VENČANJE – SVEŠTENIK

Ljubav

Potreba da volite i budete voljeni, kao i velike strasti koje se provlače tokom ovog meseca, mogu vas „gurnuti“ u pravcu odnosa sa osobom koja je ili zauzeta ili ima još uvek neraščišćenu emotivnu situaciju. Iako ćete se u ovom odnosu osećati jako dobro, cenjeno, voljeno i poštovano, ipak će se nadati da će se situacija brzo preokrenuti i da ćete sa ovom osobom moći da izađete „u javnost“ i otkrijete svoju ljubav. Generalno gledano – slobodnim Bikovima će se u životu sada pojavljivati samo oni sa kojima bi ulazak u vezu doneo komplikacije, zastoje, teškoće. U vašim emotivnim relacijama – i vi i partner ćete sada više težiti skladu, lakše ćete se uklapati i uglavnom bi vaša priča trebala da teče bez nekih velikih prepreka. I pored ovako dobre situacije, kao da je nebo rešilo da vam povremeno uputi po koji izazov – vaš odnos će na neki način biti „testiran“, možda pojavom „nekog trećeg“.

Posao

I kod Bikova mesec maj najviše potencira na partnerskim odnosima, u kojima će doći do pozitivnih promena i stabilizacije. Šta više, nekima od vas se smeši i novi posao ili vrlo uspešna saradnja. U svakom slučaju, bićete više nego zadovoljni dogovorima koje budete sklopili. Doduše, postoji nešto što će vam smetati, a to je – sporost. Koliko god vi želeli da po nekim pitanjima požurite, nećete moći. Kao da vas ovaj mesec uči strpjlivosti da se sačeka pravi trenutak za dejstvo. Finansijama ćete biti zadovoljni.

Zdravlje

Opšte zdravstveno stanje će biti uglavnom dobro tokom ovog meseca. Mogli biste da prekontrolišete oči, a ukoliko ste stariji – da vodite više računa o pritisku i holesterolu. Iako bude nekih tegoba, one će biti prolaznog karaktera.

BLIZANCI

LJUBAVNICA – SREĆA – SUDIJA

Ljubav

Maj mesec donosi slobodnim Blizancima dobro i živo raspoloženje. Interesantnih će situacija biti vezanih za ljubav – neke od vas će prijatelj ili prijateljica upoznati sa osobom koja će vam biti vrlo zanimljiva, mada nešto starija od vas. Prijaće vam njena pažnja i vreme koje vam posvećuje. Pojedini pripadnici ovog znaka će se dvoumiti možda između dve osobe, koje su vam podjednako privlačne i interesantne. Velika odluka je pred vama, ali ćete verovatno moći da je donesete tek u drugom delu maja. Zauzeti Blizanci moraju da naprave presek kada su njihove emotivne veze u pitanju. Vreme je da i vi i partner mnogo ozbiljnije shvatite odnos u kojem ste i krenete tako i da se ponašate. Ako uložite nešto više truda u svoju emotivnu priču, bićete više nego zadovoljni stabilnošću i smirenjem koje ste postigli.

Posao

Najviše ćete tokom ovog meseca biti okrenuti stanju svojih finansija i težićete da maksimalno popravite negativan saldo iz aprila, ali i nekog dužeg prethodnog perioda. Od drugog dela meseca krenuće da se intenzivnije dešavaju situacije koje se vezuju za kontakte sa autoritetima, za vaše pozicije ili eventualne promene radnog mesta. Neki od vas će dobiti ponudu koja je dosta ozbiljna i privlačna po vas. Neke odluke ćete svakako morati da donesete. Ne gledajte kratkoročne ciljeve, mislite na budućnost.

Zdravlje

Karte govore o nešto pojačanoj statičnosti ili potrebi za hranom. Pokušajte da u svemu napravite dobar balans. Stariji pripadnici znaka bi mogli imati tegoba sa vratnim i lumbalnim delom kičme. Proverite stanje šećera i holesterola u krvi.

RAK

OFICIR – VENČANJE – NEPRIJATELJ

Ljubav

Ako vam se dopada neko sa kim imate poslovni kontakt,pogotovo ako simpatije između vas dvoje i povremene „varnice“ traju već izvesno vreme – tokom maja meseca je moguće sa ovom osobom ostvariti emotivnu priču. Najverovatnije vreme za dešavanja u tom pravcu je tokom druge dekade meseca. Ono što je međutim, po kartama primetno, jeste da makar jedno vreme nećete želeti da za vaš odnos drugi znaju. Neki od vas će na proslavi ii zabavi koja se dešava polovinom maja upoznati markantnu, vrlo intenzivnu osobu koja će vas osvojiti na prečac. Iako su u emotivnim vezama situacije dosta lakše između vas i partnera tokom maja, evidentno je da posebno oni u brakovima – moraju da naprave neke velike promene. Potreba za tim biće naročito naglašena tokom treće dekade.

Posao

Istrajni ste, odgovorni i posvećeni poslovnom segmentu u potpunosti tokom ovog meseca. Vaše ambicije jesu pojačane do maksimuma i pred vama je vreme kada možete napraviti neke velike pomake. Konkurenciju imate, ali ona vam sada nije dorasla, mada će vas povremeno nervirati zastoji i blokade. Neke poslovne projekte moći ćete da dobijete tek nakon što „potučete“ konkurente. Poslednja dekada meseca donosi nešto teže kontakte sa poslovnim partnerima. Sačuvajte mir i strpljenje.

Zdravlje

Neke stresne situacije mogu podrivati vaše zdravstveno stanje. Da biste bili sigurni, početkom meseca odradite neke osnovne kontrole, pogotovo ako ste stariji pripadnik ovog znaka. Treća dekada može doneti virusne ili bakteriološke infekcije, pogotovo uro genitalnog trakta.

LAV

UDOVICA – GUBITAK – SUDIJA

Ljubav

Niste u nekom podsticajnom raspoloženju na ulasku u maj mesec. Razmišljate o prošlosti, o nekim emotivnim gubicima kroz koje ste prošli i teško se otvarate prema novim osobama u vašem životu. Svoje slobodno vreme ćete uglavnom posvećivati prijateljima ili biti aktivni na društvenim mrežama. Preko ovih segmenata i stoje vam neke prilike, ali nemojte da se iznenadite ukoliko ovo ostane samo na neobaveznom kontaktu. Tek u drugom delu meseca jedna ozbiljnija osoba može ući u vaš život, kojoj biste mogli da date pravu šansu. No, nećete želeti da žurite, već ćete pustiti da stvari idu svojim tokom. Ukoliko imate partnera – jasno vam je da je prethodni period bio loš po vaš odnos i da što pre morate menjati nešto ukoliko imate nameru da opstanete. Prijaće vam da zajedno budete društveniji.

Posao

Koliko god je za emocije ovo statičan period, u poslovnom segmentu ćete već moći da pokažete mnogo više. Polako vam se vraća vaša energija, vaša volja za uspehom, ambicije. Doduše, do polovine meseca verovatno ćete trpeti posledice prethodnog perioda, i imati napornu komunikaciju sa saradnicima i kolegama. Neke promene koje ste pokrenuli polako zaživljavaju i tek će pokazati prave rezultate. U trećoj dekadi maja budite maksimalno odgovorni, jer možete steći poštovanje šefa ili jakog poslovnog saradnika.

Zdravlje

Osetljiviji ste nego inače, naročito ako ste stariji pripadnik znaka. Mogući su bolovi u kičmi, kod žena jače menstrualne ili hormonske tegobe. Takođe, sredinom meseca sve je „otvoreno“ za jače virusne ili bakteriološke infekcije.

DEVICA

NEISKRENOST – LJUBAVNIK – MISAO

Ljubav

Prvi deo meseca definitivno nije vreme za ozbiljnije emotivne priče. Niti ste vi u nekom posebnom raspoloženju, niti ima kvalitetnih osoba oko vas. Ako vam nešto i „zapadne za oko“, to eventualno može otići u pravcu povremenih, neobaveznih susreta. U drugom delu maja već će vas neko ozbiljnije privući. Ovu osobu možete upoznati preko prijatelja ili izlaska i svakako će ostaviti utisak na vas. Toliki, da ćete početi ozbiljno da razmišljate o tome da se „skrasite“. U vašim emotivnim relacijama biće potrebno vreme da stvari dođu na svoje mesto. Još je dugačak put pred vama i partnerom, da biste popravili štetu koju ste sami napravili u proteklom periodu. Očekuju vas dugački razgovori, koji moraju biti otvoreni i iskreni da bi se odnos pokrenuo sa „mrtve tačke“. No, verujem da ćete kraj maja dočekati srećni.

Posao

Dosta izazovan početak ovog meseca u poslovnom segmentu. Situacija deluje prilično nesređeno i komplikovano, i vidi se da ćete morati da uložite dosta snage i truda da neke stvari ispravite. Prepreke su naročito naglašene tokom prve dekade, i ona će vam, vrlo izvesno, biti najteža za funkcionisanje. Uz dosta napora i uz marljiv rad situacija će krenuti na bolje od druge dekade maja. Do kraja meseca uspećete da dosta toga stavite pod kontrolu. Ipak, i dalje ćete tražiti način da više napredujete.

Zdravlje

Stariji pripadnici znaka mogu povremeno patiti od komplikacija sa urinarnim traktom. Mlađe Device neka izbegavaju stresne situacije, koliko god je to u njihovoj mogućnosti. Prva dekada maja je prožeta slabijom energijom i padom imuniteta.

VAGA

SVEŠTENIK – NEPRIJATELJ – NESREĆA

Ljubav

Slobodne Vage tokom maja očekuju intenzivniji izlasci i društveni kontakti. Pomalo ćete se poigravati sa srcima pripadnika suprotnog pola, flertovati, začikavati. No, uglavnom će svi ovi kontakti ostajati samo površni, pa je pitanje da li ćete ući čak i u neku neobaveznu priču. Kada se pogleda vaš emotivni život, po kartama je najinteresantnija treća dekada maja. Naime, koliko god se trudili da zadržite svoj „oklop“ i hladnu spoljašnjost, jedna osoba će vas itekako „zapaliti“. Moguće je da više nećete moći da kontrolišete strasti i da ćete se prepustiti. Šta će sa ovom pričom biti dalje….e, za to čekamo jun, da vidimo. Ukoliko ste zauzeti, trenutno samo možete na kraće vreme vratiti mir koji priželjkujete u odnosu sa voljenom osobom. Situacije između vas će lako izmicati van kontrole. Rasprave mogu obeležiti ceo maj mesec.

Posao

Kako god okrenuli, maj je mesec borbe i promena u poslovnom segmentu. Od toga koliko ste prilagodljivi, spremni na kompromis, ali i koliko ste uspeli da svoje pozicije ojačate do sada, umnogome će zavisiti odvijanje situacija na dalje. Strpljivosti će vam manjkati, a kao za baksuz – moraćete da čekate onda kada vam do čekanja nije…Turbulentne promene u poslovnom okruženju zahtevaće od vas da rešavate stvari „u hodu“ , da iznalazite nova rešenja i menjate svoje planove. Novac – dosta troškova.

Zdravlje

Početak meseca je dobar, kao i njegova prva dekada. Gledajte da u tom periodu imunitet ojačate što više, jer već od početka druge dekade ulazite u jednu „nemirnu“ zonu po pitanju zdravlja. Pad energije, sklonost ka svim vrstama virusnih i bakterioloških infekcija.

ŠKORPIJA

BOLEST – VERNOST – DETE

Ljubav

Slobodne Škorpije mogu imati novi emotivni početak sa osobom koja je već izvesno vreme prisutna u vašem životu. To može biti neko koga ste upoznali preko prijatelja, eventualno rodbine. No, do toga neće doći ni lako ni brzo. Vidi se da vam je sam početak meseca dosta statičan i protkan neraspoloženjem, verovatno i nezadovoljstvom zbog dugotrajne usamljenosti. Prava akcija za vas kreće u drugom delu meseca, i to prilično intenzivno tokom treće dekade maja. Savet za vas je da ne ulazite u nešto što bi bilo samo „krevetska avantura“, iako ćete za to imati prilike. Sačekajte na ono pravo. U vašim emotivnim relacijama zastoj je evidentan. Potrebno je da vi i partner što pre promenite korenitije vaš pristup vezi, i da se uskladite po mnogim pitanjima. Za to sada imate veliku šansu i možete pokrenuti pozitivne promene u vašem odnosu, koje će doduše biti naglašenije u drugom delu maja.

Posao

Poslovno, maj je prilično dobar po vas, ali u isto vreme naporan i zahtevan. Jednostavno, nećete moći ništa da uradite na neki lakši način, sve kroz borbu, otežavanja, komplikovane situacije. I sve kroz mnogo kompromisa, do kojeg vam, realno gledano baš i nije – ali je sada neophodan da biste ostvarili ono što želite. Drugi vas podržavaju i „guraju“, pa ako negde „zapne“, nemojte se ustručavati da pitate za pomoć i savet. Poslednja dekada meseca donosi pozitivne promene, novitete i lakše funkcionisanje.

Zdravlje

U prvoj polovini meseca još uvek će se provlačiti povremeno stres ili veći gubici energije. U ovom periodu obratite pažnju na imunitet. Više se odmarajte, spavajte. Drugi deo maja donosi bolje raspoloženje, i dosta lakše okolnosti u ovom segmentu.

STRELAC

BOLEST – LOPOV – NEISKRENOST

Ljubav

Pa sad… da je bajno baš i nije, zar ne? Dosta loše karte za vas. Slobodni pripadnici ovog znaka definitivno, po svemu ovome što vidim, imaju mogućnosti SAMO za neobavezne kontakte. Ne samo to, možete se uplesti i u priču sa zauzetom osobom, viđati se sa nekim sa kim imate veću razliku u godinama…i tako dalje. No, u svakom slučaju, teško je da ćete otići dalje od neke isključivo seksualne priče. Sa ovakvim kartama, čak vam se ni ne preporučuje da sa bilo kim razmišljate u nekom ozbiljnijem pravcu, jer je malo verovatno da će to uspeti. Ukoliko ste u emotivnoj vezi – pa, ni ovde tumačenje situacije nije sjajno. Kontakt sa partnerom je dosta loš, a i vi i on možete imati nešto „sa strane“ . U prevodu – krićete stvari jedno od drugog, nećete biti iskreni niti spremni za pravi kompromis.

Posao

Zastoji, blokade, neizvesnost. Na sve strane za Strelčeve se postavljaju prepreke tokom ovog perioda. Ove karte su iole pogodne samo za one pripadnike znaka koji se bave umetnošću, idejnim i kreativnim rešenjima, koji rade sa lekovima, u farmaceutskoj industriji, berzanskim špekulacijama, i tako dalje. Svi ostali bi morali da budu oprezniji, da vode računa o konkurenciji u najbližem poslovnom okruženju. Potrudite se da svoje poslove obavljate maksimalno legalno i da ne dolazite u sukob sa zakonom.

Zdravlje

Što se zdravlja tiče, čini mi se da je najviše ugrožena vaša psiha. Savetuju vam se neki alternativni metodi lečenja. Pokušajte da se kroz meditaciju ili neke energetske tretmane opuštate. Starijima – urinarni trakt, pritisak, vene, generalno – pad imuniteta.

JARAC

LJUBAVNICA – NEPRIJATELJ – IZNENADNA SREĆA

Ljubav

Hteli vi to ili ne, bili spremni ili ne – slobodnim Jarčevima se ljubav sprema da zakorači u život. Neće tu biti nekih velikih priprema, da se razumemo. Stvari će se pokrenuti odjednom, zaokupiti vas i „poneti“. Moguće je doduše, da vas ova osoba već neko izvesno vreme posmatra, „merka“ i samo čeka pravi momenat da napravi situaciju koja bi vodila ka spajanju vas dvoje. Moj vam je savet – opustite se i uživajte. Ne razmišljajte o problemima, ne razmišljajte o prošlim greškama, zažmurite i zakoračite! Bolje okolnosti su prisutne kod Jarčeva u emotivnim relacijama. I vi i partner ulažete dosta truda u odnos, pa nije ni čudo što se stvari pomeraju s mrtve tačke. No, da se razumemo – ne može se preko noći BAŠ SVE srediti. Imaćete i na dalje vi svojih turbulencija, ali ćete nekako lakše izlaziti na kraj sa njima.

Posao

Ne mogu da vam obećam baš u potpunosti glatku i sjajnu poslovnu situaciju tokom maja meseca, ali se definitivno neki pomaci na bolje dešavaju. Nekih pozitivnih noviteta će svakako biti, možda ne baš ono čemu ste se nadali, ali ćete biti zadovoljniji nego u proteklom, komplikovanom periodu. Iznenadna mogućnost i otvaranje nove poslovne ponude prisutno je u drugom delu maja meseca. Koliko god želeli da požurite i prihvatite odmah, ipak pre toga, preispitajte sve okolnosti i uslove onoga što vam se nudi.

Zdravlje

U drugom delu meseca budite nešto oprezniji, jer postoje mogućnosti za neke iznenadne „padove“. Doduše, ovo mogu biti i fizički padovi i povređivanje, pa vodite računa gde idete. U svakom slučaju, vaša će energija biti promenljiva, što otvara šansu za sve vrste virusa i bakterija.

VODOLIJA

PUTOVANJE – LJUBAV – POSETA

Ljubav

Da su pred vama, ukoliko ste slobodni, super dani – zaista jesu. Pitanje je samo za šta želite da ih iskoristite. Ukoliko hoćete provod, izlaske, druženje sa prijateljima i društvom, to svakako stoji. Ukoliko želite da flertujete, da se malo poigravate sa tuđim srcima, može i to. Ako biste povremene kontakte seksualnog tipa, i to vam je otvoreno. A ako želite ljubav, pa eto vam je – velika kao vrata. Još samo da ih otvorite i uđete. No, bez šale, za vas se svakako tokom maja otvara jedna izuzetna emotivna prilika. Nemojte oklevati previše. Dugo ste je čekali, i sada je vreme da joj se istinski radujete. Onima u emotivnim vezama stižu bolji, podsticajniji dani sa voljenom osobom. Oboje ste u dobrom raspoloženju, pa koristite priliku – izlazite, otputujte negde, družite se sa bliskim ljudima, volite se!

Posao

Pred vama je još jedan mesec sa užurbanim, žestokim tempom koji vam je nametnut. Doduše, ne bunite se vi mnogo. Uglavnom u ovakvim, zapetljanim okolnostima, najbolje funkcionišete. Samo da se nešto ne dešava, da se ne sedi i dosađuje. E, pa vremena za sedenje teško da ćete imati. Mnogo kontakta, mnogo susreta sa poslovnim partnerima i saradnicima. Neke nove poslovne prilike takođe će doći do vas. Savetuje vam se da se okrenete inostranstvu, jer vam odatle stoje velike poslovne šanse.

Zdravlje

Koliko god da je ovaj period podsticajan za vas, ipak će vam on povremeno crpeti dosta energije, koju morate nadoknađivati kroz dobar san, redovne obroke, dovoljno relaksacije. Krećite se što više, to vam sada prija – obavezno otpočnite sa nekom rekreacijom.

RIBE

ISTINA – SREĆA – POSETA

Ljubav

Pa, drage moje slobodne Ribe, izgleda je došlo vreme da konačno budete zadovoljne svojim emotivnim životom. Dve su mogućnosti pred vama – neki od vas će dozvoliti novoj osobi koju upoznaju u prvoj dekadi meseca da im se neopaženo „uvuče u srce“. Vrlo brzo ćete shvatiti da istinski želite da ovu priču produbite i u drugom delu meseca ulazite u emotivni odnos. Drugi će pak, sa osobom koju znaju od ranije, sa kojom su možda i imale neku formu kontakta, sada doći do ozbiljnijih dešavanja. U svakom slučaju, neosporno je jedno – bićete i te kako zadovoljni. Ukoliko ste već u emotivnoj priči – potrebno je da otvoreno i iskreno porazgovarate sa voljenom osobom. Teškoće koje vas koče su smešne, i možete ih prevazići sa malo više uloženog truda. Ne oklevajte, napravićete velike pozitivne promene.

Posao

Već neko izvesno vreme vaš poslovni segment se dosta ubrzao, dešavanja ima na sve strane i sigurna sam da ne možete da se požalite na situaciju. Napredujete, upali ste u oči nekim ozbiljnim ljudima, šefovima – i oni su spremni da vam pruže novu poslovnu šansu. Nekima od vas stoje promene radnog mesta na bolje, unapređenja ili povećanje naknade za rad. Komunikaciju sa kolegama sada možete popraviti. Biće potrebno da budete više organizovani, jer vas očekuje mnogo obaveza i kontakata.

Zdravlje

U suštini, sve ono što se bude aktiviralo tokom ovog meseca biće prolaznog karaktera. Obratite malo pažnju na oči, na mogućnosti respiratornih infekcija. Takođe – povedite više računa o tome kako se hranite i da li se krećete dovoljno.

(Stil/Lana Vidović)

