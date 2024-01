Nerazdvojni su: Ovi horoskopski znakovi najbolji su prijatelji

Kada je u pitanju najbolji prijatelj, želite nekoga ko će biti tu za vas – dobre i loše dane, prekretnice i promene raspoloženja. A, ako budete imali sreće, mogli biste ih čak nazvati doživotnim prijateljem, piše Best Life. Dakle, ako vam zvezde mogu pomoći da pronađete svog jedinog pravog prijatelja, zašto ne biste pogledali astrologiju pri izboru sledećeg platonskog saputnika…

Ovan (21. mart – 19. april) i Blizanci (21. maj – 21. jun)

Ovan je vođen i uspeva u partnerstvima koja su dinamična i zabavna. Pod vladavinom Marsa, planete akcije, energije i strasti, pristupaju svakom aspektu života sa samopouzdanjem i direktnošću koju drugi ne mogu zanemariti. Zbog toga bi Ovan i Blizanci bili sjajni prijatelji.

Stina Garbis, astrolog i vlasnica Psichic Stina, napominje da su oba ova znaka živahna, neverovatno motivisana i da znaju kako da ohrabre jedni druge: „Blizanci mogu da razgovaraju sa Ovnom i daju im dobre ideje za akciju, dok Ovan može da ohrabri Blizanci da se fokusiraju na glavne ideje i pomognu im da iskoriste svoju energiju za velike stvari’.

Bik (20. april – 20. maj) i Rak (22. jun – 22. jul)

Kao fiksni zemaljski znak, Bik je veoma izbirljiv kada su u pitanju prijatelji i pazi na to kome ili u šta ulažu svoje vreme i energiju. „Rak pruža emocionalnu dubinu i razumevanje, a to stvara harmoničan i lojalan odnos zasnovan na uzajamnoj brizi i poštovanju“, kaže Rakel Rodrigez, astrolog i osnivač Your Zodiac.

Blizanci (21. maj – 21. jun) i Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Kao društveni leptir zodijaka, Blizancima je teško da nađu nekoga sa kim se ne slažu. Ali njihov savršen prijatelj je osoba koja uživa u dubokim intelektualnim razgovorima i noćnim izlascima. Vage potpisuju obe kuće jer imaju toliko ekstrovertne energije i društvene pameti.

Vaga dodaje kreativnost Blizancima na intelektualizam otvarajući svoje omiljene prijatelje Blizanaca za uzbudljive nove stvari“, objašnjava astrolog i autorka Liza Stardast. Zauzvrat, Blizanci podučavaju svoje prijatelje Vaga o visokoumnim aktivnostima, čineći to pravim susretom umova.

Rak (22. jun – 22. jul) i Ribe (19. februar – 20. mart)

Kada je reč o izgradnji lične veze, Rak je u tome na duge staze. Slatki i sentimentalni, oni su jedan od znakova zodijaka sa najvećom podrškom i brigom, tako da im je lako biti prijatelj.

Međutim, Rodrigez kaže da će se Rak i Ribe povezati na dubokom emotivnom nivou, jer oboje intuitivno znaju šta drugi treba da vide i čuju. „Oba ova horoskopska znaka su empatična, brižna i osetljiva, tako da će njihovo prijateljstvo biti ispunjeno međusobnim razumevanjem i emocionalnom podrškom“, objašnjava on.

Lav (23. jul – 22. avgust) i Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Lavovi su poznati po svojim velikim ličnostima, pa im je potreban pandan koji može da parira toj energiji – neko poput Vage. Obojica su ljubitelji luksuznih stvari i daće sve od sebe za ljude do kojih im je stalo.

„Lavu je potrebna Vaga da ih nauči kako da uravnoteže svoje živote i da ne budu toliko sebični, a Vagi je potreban Lav da bi ih ohrabrio da zasijaju najbolje što mogu i da se osećaju najbolje“, kaže Garbis. Ovaj dvojac je sila na koju se treba računati, to je sigurno.

Devica (23. avgust – 22. septembar) i Jarac (22. decembar – 19. januar)

Device imaju nezavisan niz, pa im ne smeta da budu same. Svako prijateljstvo mora dodati opipljivu vrednost njihovom životu i ne može biti izvor frustracije. Kao zemaljski znak, Jarac je na nivou Device, a oba znaka su razumna i racionalna, što čini čvrsto prijateljstvo.

„Kada razgovaraju jedni sa drugima, vide se veoma jasno i nema potrebe da razgovaraju o bilo čemu“, objašnjava Garbis, „Devici je potrebna Jarčeva sposobnost vođenja, a Jarac može da im pokaže kako mogu da se uzdignu i da urade više u njihovi životi’.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar) i Vodolija (20. januar – 18. februar)

Nije iznenađujuće što bi Vaga i Vodolija trebalo da budu najbolji prijatelji jer oboje žude za slobodom. „Ovi vazdušni znaci odmah postaju najbolji prijatelji zbog zajedničkog osećaja za stil i potrebe za autonomijom u prijateljstvu“, kaže Stardust. Njihov odnos će biti uravnotežen mešavinom intelektualne stimulacije i neuporedivih društvenih izleta.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar) i Devica (23. avgust – 22. septembar)

Škorpije mogu da budu previše zaokupljene svojim osećanjima, pa im je potreban najbolji prijatelj koji može da ih vrati u stvarnost. Kao vodeni znak, dubina i intenzitet Škorpije dobro odgovaraju analitičkoj i praktičnoj prirodi Device.

„Devica nudi nivo emocionalne stabilnosti kojem se Škorpija divi, dok Škorpija pruža strast i psihološki uvid koji intrigiraju Devicu“, kaže Rodrigez, „Zajedno, oni čine vezu koja je transformativna i temeljna“.

Strelac (22. novembar – 21. decembar) i Vodolija (20. januar – 18. februar)

Strelac mogu da steknu prijatelje gde god da odu, ali im je potreban najbolji prijatelj koji će ih dugo držati. Garbis kaže da su Strelac i Vodolija veoma slobodoumni, slobodni od osuđivanja, kreativni i nesputani, što ih čini odličnim duom.

„Strelcu je potrebna Vodolija za viziju i kao zvučna ploča za ideje, dok je Vodoliji potreban Strelac da im pomogne da se opuste i stimulišu njihov smisao za humor“, objašnjava ona. Uvek će jedni u drugima videti najbolje i neće ometati uspeh drugog.

Jarac (22. decembar – 19. januar) i Bik (20. april – 20. maj)

Jarčevima nije potrebno mnogo da bi bili zadovoljni u životu. Isto se može reći i za zemljani znak, Bik, zbog čega čine tako praktičan par. Rodrigez napominje da dele sledeće osobine: poštovanje za naporan rad, posvećenost i praktičnost. „Oni cene međusobnu pouzdanost i besmisleni pristup životu“, kaže ona. Njihova veza će nastaviti da jača na osnovu zajedničkih ciljeva i želje za sigurnošću.

Vodolija (20. januar – 18. februar) i Ribe (19. februar – 20. mart)

Vodolija voli da uzdrma stvari. Kao znak pod uticajem buntovnog i haotičnog Urana, oni traže ravnotežu u prijateljstvima koja imaju element lojalnosti i odanosti, što je samo deo onoga što Ribe donose na sto.

„Ovaj idealistički duo slavi svoje prijateljstvo kroz stvaranje, odlučujući da se zajedno bavi umetničkim poduhvatima kao što su umetnost, muzika i ples“, objašnjava Stardust. Ribe će podsticati Vodolije da budu manje krute i slobodoumne, a Vodolije će pomoći Ribama da prošire vidike i sanjaju o većoj budućnosti.

Ribe (19. februar – 20. mart) i Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Pouzdana, podrška i brižna – ko ne bi želeo da bude najbolji prijatelj sa Ribama? Oni znaju kako da učine da se drugi ljudi osećaju dobro i stoga im je potreban prijatelj koji će uložiti što više (ako ne i više) energije u vezu. Rodrigez objašnjava da Ribe i Škorpija razumeju međusobne emocionalne dubine kao niko drugi: „Snaga Škorpije pruža zaštitni štit za osetljivost Riba, dok Riba empatija i ljubaznost ublažavaju Škorpionovu ponekad grubu spoljašnjost“.

