Ovaj horoskopski znak je najgori u krevetu – misle samo na sebe: Da li ste među njima?

Iako se smatraju horoskopskim znakom koji zavodi i koji je u stalnom centru pažnje zbog svoje harizme, ipak ih prati tužna i vrlo interesantna činjenica da nisu dobri u krevetu. Reč je o Lavu.

Lavovi su vrlo kontradiktorne osobe, jer kada ih pogledate i popričate malo sa njima, možete imati utisak da je ta osoba vrlo iskusna u krevetu, da je imala ko zna koliko partnera i da je pravi ženski zavodnik. Sve je to tačno osim činjenice da su dobri u krevetu. To što su možda izmenjali mnogo žena, ne znači da su sve one bile zadovoljne po odlasku kući.

Zašto je to tako? To se dešava, odnosno, ta činjenica je istinita jer Lavovi ne vole da se mnogo brinu o svojim partnerima, u smislu pažnje. Naravno, ne uzimaju se u obzir materijalne stvari, jer kada je u pitanju kupovina poklona – znaju kako da izmame osmeh na lice. Međutim, kada je reč o zabavi u krevetu i seksualnim odnosima, Lavovi nisu u stanju da pruže partnerki sve što im treba jer misle samo na sebe!

Bitno je kako se on oseća, kako vi sve radite i zadovoljavate ga. Kada treba vas da zadovolji i uzvrati vam – ne zna i tu magija prestaje. Oni toga nisu svesni jer su u stanju da očekuju od vas reči hvale nakon se*sa, a ako mu kažete u lice da i „nije bilo baš nešto“ naljutiće se i smatraće da ga lažete, a zatim će preokrenuti sve u svoju korist i reći kako u stvari vi niste bili dovoljno dobri.

